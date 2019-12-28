Gür sesimiz, ya yana gelen taleplerimiz kazandı

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği öğrencileri

Fakültemizde bulunan yemekhanenin biz 1, 2 ve 3. sınıfların kullanımına açılması ve kantin fiyatlarına bu sene gelen zamların geri çekilmesi için toplam 3 sınıftan topladığımız 200 civarında dilekçeyi fakülte yönetimine ulaştırmıştık.*

“Bir şey çıkmaz boşuna ümitlenmeyin” diyen arkadaşlarımızdan tutalım “Gerçekten inanıyor musunuz bunların gerçekleşeceğine?” diyenlere kadar bir hayli umutsuz başladık bu sürece. Yemekhanenin bizler için de kullanıma açılması talebimiz yemekhanenin teknik kapasitesinin yetersiz olduğu gerekçesiyle reddedildi. Ama kantin fiyatları için talebimiz kabul edildi. Fakülte yönetimi fiyatları konuşmamız için kantin işletmecisi ile görüşme ayarladı bizlere. Başlangıçtaki o umutsuz hava yerini “fakültede çığır açtık” söylemlerine bıraktı. Kantin sahibi ile sınıf temsilcileri olarak konuştuk ve kendi fiyatlarımızı önerdik. Çayın 1,5 liradan 1 liraya indirilmesini, kahvenin 2,5 liradan 2 liraya indirilmesini, çikolata çeşitlerine 50 kuruş indirim yapılmasını ve yemek çeşitlerinin yanında içeceğin bedavaya verilmesini sağladık. Ve bu sürecin bizler açısından bir kazanımı oldu. Kantin fiyatlarını çok ucuz olmasa da “fahiş” fiyatlar olmaktan kurtardığımızı söyleyebiliriz. Bu süreç biz öğrencilerin eğer ortak sorunlarımız karşısında birlikte hareket edebilirsek birçok şeyin öznesinin biz olduğumuzu gösterdi. Bizler de bu süreci üniversitemizdeki öğrencilerle birlikte değerlendirdik.

“YÖNETİM ÖĞRENCİLERDEN ÇEKİNİYOR”

2. sınıf öğrencisi

Kantin fiyatlarına gelen zamların geri çekilmesi ve fakülte yemekhanesinin bizler için de kullanıma açılması için topladığımız dilekçelerin bize hızlı bir dönüşü oldu. Bu kadar hızlı olacağı aklımıza gelmezdi, bu demek oluyor ki kantin sahibi fakülte yönetiminin tepkisinden çekiniyor. Fakülte yönetimi de öğrenci tepkisinden çekiniyor. Kantindeki fiyatlar bizi yememeye, içmemeye itiyordu. Dünyada günlük çay tüketimi en yüksek olan ülke olan Türkiye’de, kantin işletmecisi sağ olsun en az çay içen öğrenci grubunu biz oluşturuyorduk herhalde. Hatta su bile içmiyordum. Susadığımda kaç ders kaldı ki deyip yurtta içeceğim ucuz suyu düşündüğüm oluyordu. Sanki ramazan ayındayız ve ben niyetli gibiyim. Bence fiyatlar daha da inebilirdi ama şunu gördük ki ortak bir şeyler yapıldığında kazanım elde edebiliyormuşuz.

“BÖLÜM MASRAFI ÜSTÜNE BİR DE KANTİN MASRAFI”

3. sınıf öğrencisi

Zaten masraflı bir bölümdeyiz. Bir de kantin fiyatları bizi maddi açıdan zorluyordu. Mola verip kantinde dinlenip bir de bu fiyatları görmek öğrenciler adına can sıkıcı olabiliyordu. Toplu bir isteğin bile indirim konusunda değişiklik yaratmayacağına düşünen arkadaşlarımız bile buna rağmen destekledi bizi. Temsilcilerimizin kendi dönemleri adına ses duyurması ve okul yönetiminin desteği ile biraz da olsa öğrencilerin yararına bir indirim yapıldı. Bu süreçten istersek güzel bir dille haklarımızı toplu bir şekilde sunup isteklerimiz doğrultusunda gelişmeler olabileceğini gördük.

“TEMSİLCİLERLE BERABER HAREKET EDEREK BAŞARDIK”

2. sınıf temsilcisi

Dilekçe yazmamızın sebebi, hem okulumuzdaki yemekhanenin tüm öğrencilere açılması hem de kantin fiyatlarındaki dengesizliğin düzeltilmesiydi. Bu iki durum da bizi maddi olarak olumsuz etkiliyordu. Dilekçe toplanırken bazı arkadaşlarımızdan aldığımız tepkiler bizi fiyatların düşmeyeceğine dair olumsuz düşüncelere sevk etti. Fakat birlikte hareket ederek, koordine olarak, detaylı bir konuşma ve plan ile belli oranlarda fiyatları aşağı çektirebildiğimizi gördük. Her anlamda memnun olmamakla birlikte güzel bir şey başardığımıza inanıyoruz. Bu sürecin bize kattıkları ve çevremize kattıkları üzerinde duralım. Biz -temsilciler olarak- bu süreçte fiyatların düşeceğine inansak da çevremizdekilerin bu konuya dair inançsızlığı vardı. Uygun bir dil ile ve toplu hareket etmeyle bunu başardık. Önemli olan şeyin birbirimize inanıp ve destek olunması gerektiğini öğrendik

“HAREKETE GEÇMEK KAZANDIRDI”

1. sınıf öğrencisi

Fakültenin kendisine özgü masraflarının üzerine kantin fiyatları eklenince günün sonunda harcamalarımıza baktığımızda üzücü bir tabloyla karşı karşıya kalıyorduk. Kahve, çay, çikolata vb. fiyatlarının öğrenciye göre pahalı olduğu hepimizin arkadaşlarımızdan çoğu zaman duyduğu gerçekler. Yemekler biz öğrencileri biraz zorluyor nitekim sürekli oradan yiyen arkadaşlarımız da var. İndirimler memnun edici olup olmadığı tartışılır olsa da yapıldı. Ara öğün olarak tüketilen yiyecek ve içeceklerin indirimleri bana göre hala soru işaretleri olan bir konu fakat yemeklerin yanına içecek olması tatmin edici sayılabilir. Rahatsız olup harekete geçmemektense ortak bir ses olup bu konuyla alakadar olan arkadaşlarımızla birlikte hareket etmemiz bize yarar sağladı.

*https://www.evrensel.net/haber/390038/cukurova-universitesi-dis-hekimligi-ogrencilerinin-yemekhane-cilesi

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