İran, Çin ve Rusya Hint Okyanusu'nda ortak askeri tatbikata başlıyor

İran, Çin ve Rusya, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde 4 gün sürecek bir askeri tatbikat yapacak. Üç ülkenin donanmalarının yer alacağı tatbikat cumartesi günü başlayacak.

Euronews'in haberine göre İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü General Ebulfazl Şikarçi, ortak tatbikatın Umman Denizi'ne kadar uzanacak geniş bir alanı kapsayacağını söyledi.

Tatbikat, ABD ile bölgesel müttefiki Suudi Arabistan'a cevap ya da gözdağı olarak algılanıyor.

İran, ABD yaptırımlarının da etkisiyle son dönemde Rusya'nın yanı sıra Çin'le de askeri alandaki ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor.

ABD yönetimi, Basra Körfezi'nde petrol gemilerinin yanı sıra Suudi petrol rafinerilerini hedef alan füze ve drone saldırılarının ardından gerilimin yükseldiği bölgeye ilave asker ve füze savunma sistemleri göndermişti.

ABD, eylül ayında Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisine yönelik saldırının İran tarafından yapıldığını öne sürüyor. Saldırı 1991'den bu yana petrol fiyatlarının en yüksek seviyeye çıkmasına neden oldu.

Saldırının sorumluluğunu her ne kadar Yemen merkezli Şii Husi grup üstlense de Riyad yönetimi, bunun İran tarafından planlandığını belirtti.

Bu arada İran, 2017 yılında Basra Körfezi'nde yer alan stratejik Hürmüz Boğazı yakınında Çin ile ortak bir deniz tatbikatı gerçekleştirmişti. (DIŞ HABERLER)