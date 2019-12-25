Erdoğan'dan Libya'ya asker gönderme açıklaması: Türkiye davet alırsa icabet eder

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün sürpriz bir şekilde gittiği Tunus’ta mevkidaşı Kays Said ile bir araya geldi. Programda olmayan görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Libya’da ateşkes sürecini görüştüklerini söyledi. Erdoğan Libya’ya asker gönderme konusunda da “Türkiye davet alırsa icabet eder” dedi.

Erdoğan, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"TBMM'DEN MUTABAKAT METNİNİ DE ANLAŞMAYI DA GEÇİRDİK"

“Libya konusu önemli bir konu. Libya’daki olumsuz gelişmeler sadece Libya’da kalmıyor aynı zamanda komşu ülkeler, başta Tunus olmak üzere, ciddi manada rahatsız oluyor. Bizim Libya’da bir an evvel ateşkesin sağlanarak siyasi çözüm sürecine dönülmesi amacıyla bu çerçevede yürüteceğimiz iş birlikleri neler olabilir bunların üzerinde durma fırsatımız oldu. Tunus’u istikrarın unsuru olarak görüyoruz. TBMM’den mutabakat metnini de anlaşmayı da geçirdik. Bundan sonraki süreci de bu istikamette devam ettireceğiz.”

"YUNANİSTAN'IN BURADA SÖZ SAHİBİ OLMASU SÖZ KONUSU DEĞİL"

“Yunanistan’ın burada söz sahibi olması söz konusu değil. Wagner (Rus savunma şirketi) oraya hangi sıfatla geldiler ne gibi bağlantılar var medya olarak sormanız lazım. Türkiye bir davet alırsa buna icabet eder. Hafter meşru değil. Biz uluslararası karşılığı olan yönetimle adımlar atıyoruz. Hafter durumdan vazife çıkarıyor. Libya’daki kardeşlerimizi bunlara ezdirmeyelim.”

TUNUS’LA MUTABAKAT AÇIKLAMASI

Erdoğan ayrıca TİKA’nın Tunus’ta inşa edeceği hastane konusunda mutabakata varıldığını ve en kısa zamanda protokolün imzalanacağını söyledi.

Ziyarette Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Tunus ziyareti Erdoğan’ın programında görünmüyordu. Ziyaret gerçekleşene kadar açıklama yapılmadı. (HABER MERKEZİ)

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