Bahçeli: Kanal İstanbul'u o dönem muhalefet anlayışımız doğrultusunda eleştirdik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul projesiyle ilgili eski demeçlerinin hatırlatılması üzerine "Biz o dönem muhalefet anlayışımız doğrultusunda eleştirdik, itiraz ettik. Daha sonra millet destek verdi, AK Partiyi tekraren iktidara taşıdı. Yani projelere de 'tamam' dedi. Artık iktidar partisinin Kanal İstanbul Projesi'ni hayata geçirmesinin önünde engel de kalmadı" dedi.

"HAKLI, GEÇERLİ VE MEŞRU GEREKÇELER VARSA ELBETTE DİKKATE ALINMALI"

Bahçeli, Kanal İstanbul projesine ilişkin dün yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Kanal İstanbul Projesi ile ilgili dün yaptığınız açıklama çok konuşuldu. Hatta geçmişteki bazı sözlerinizle ters düştüğünüz söylendi. Ne diyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine Bahçeli, "Kanal İstanbul Projesi'nden, lütfen dikkat edin, hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanları şuursuz ve gayri milli olarak değerlendirdim. Şayet haklı, geçerli ve meşru gerekçeler varsa elbette dikkate alınmalıdır iması yaptım" dedi.

ESKİ KONUŞMALARINI HATIRLATANLARA "FETÖ'CÜ" DEDİ

Sözlerinin devamında, 7 Mayıs 2011'de İstanbul Bayrampaşa'da yaptığı konuşmanın videosunu paylaşanları "CHP'liler, FETÖ'cüler, İP'çiler, zilletin diğer ayakları" olarak niteleyen Bahçeli, konuyu köşelerine taşıyan yazarlar için de "kiralık kalemler" dedi.

"CHP İLE AYNI DÜŞÜNCE VE HEDEFLERE SAHİP OLMAMIZ İMKANSIZDIR"

Sözlerinin arkasında olduğunu öne süren Bahçeli, suçlama ve hakaretlerle dolu açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Geçmişte ne söylemişsek arkasındayız. Hiçbir sözümüzü çiğnemedik. Duruşumuzdan taviz vermedik, vermeyiz. Küçük akıllılar bunu iyi bilsinler. 'Kanal İstanbul Projesi'ni yaptırmam, yapamazsınız' diyen müflis bir CHP anlayışı karşımızda. Üçüncü Köprüye, Üçüncü Havalimanına da 'yapamazsınız, yaptırmayız' diye tepki göstermişlerdi. İktidar yaptı, güçleri yetiyorsa buyursunlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne konuşlandırdıkları militanlarını da alsınlar, yıkabiliyorlarsa bunları yıksınlar! Bunlar yapılanı yıkmakta, yıkımı da parlatmakta çok maharetliler. Madem yatırımlara, projelere bu kadar karşılar, hodri meydan! CHP ne yapmak istiyor? Nereye ulaşmayı amaçlıyor? Şunu kararlılıkla ifade etmek isterim ki, Kılıçdaroğlu ve ekibinin çizgisindeki bir CHP'yle aynı düşünce ve hedeflere sahip olmamız imkânsızdır. Onlar geceyse biz gündüzüz, onlar karaysa biz beyazız."

"O DÖNEM ELEŞTİRDİK, İTİRAZ ETTİK"

12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Erdoğan'ın, Kanal İstanbul projesini ilan ettiğini hatırlatan Bahçeli, "Biz o dönem muhalefet anlayışımız doğrultusunda eleştirdik, itiraz ettik. Daha sonra millet destek verdi, AK Partiyi tekraren iktidara taşıdı. Yani projelere de 'tamam' dedi. Artık iktidar partisinin Kanal İstanbul Projesi'ni hayata geçirmesinin önünde engel de kalmadı. Buyursunlar yapsınlar… Projeden ihanet olmaz ama PKK ile iş birliği, YPG'ye kucak açmak, HDP'yle ittifak kurmak, yabancı ülkelerde Türkiye'yi şikâyet etmek ihanettir, ucubedir, hatta siyasi irade cinayetidir" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul'a karşı olanları "şuursuz ve gayri milli" olarak nitelemesi üzerine sosyal medyada paylaşılan 7 Mayıs 2011'deki Bayrampaşa konuşmasında, şu ifadeleri dile getiriyor:

"Bir tarafta rant ekonomisi, bir tarafta sadaka ekonomisi. Yolsuzluklarla, iş bitiriciliklerle, rantlarla, yeni yeni çılgın projelerle varlıklarına varlığın hesabı yapılıyor, öbür tarafta ise kimsesizliğe, çaresizliğe terk edilmiş milyonlar bulunuyor. Şimdi de kalkılmış, bir çılgın projeden bahsediliyor. Akıllı proje dururken çılgınlaşmanın ne manası var değerli arkadaşlar? İşsizlik çıldırtıyor, yoksulluk çıldırtıyor, anarşi çıldırtıyor, böyle bir durumda 'Ne olacak bu Türkiye'nin hali' diye düşünmek lazım. Kalkıp bir de bunu 22 milyar dolara 10 yıl içinde yapacakmışsınız. Peki 10 yıl bu yoksul vatandaşım ne yapacak? Bu 22 milyar dolarla çok daha hayırlı işler de yapılabilinir." (HABER MERKEZİ)

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