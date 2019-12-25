Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında, ilk belirlemelere göre, metan gazı patlaması meydana geldi. Patlamada 1 işçi ağır yaralandı, mahsur kalan 2 işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Gelik beldesindeki ormanlık arazide bulunan kaçak maden ocağında, saat 11.00 sıralarında, metan gazı patlaması meydana geldi. Ocaktan dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine olay yerine TTK tahlisiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada ağır yaralanan 51 yaşındaki Bahri Yeniay isimli işçi ocaktan çıkarıldı. Sağlık görevlileri, vücudunda yanıklar oluşan Yeniay'a ilk müdahalede bulundu. Bahri Yeniay, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

MAHSUR KALAN İŞÇİLERİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Patlama nedeniyle iki işçi ocakta mahsur kaldı. TTK tahlisiye ekibi, 2 işçinin çıkarılması için kaçak ocağa girdi. Ekipler yürütülen çalışma sonunda işçilerin cansız bedenlerine ulaştı. İşçilerin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

Fotoğraf: Gürkay Gündoğan/DHA

KAPATILAN OCAK KAÇAK OLARAK AÇILMAYA ÇALIŞILDI

Zonguldak Valiliği olayla ilgili olarak açıklama yaptı. Valilik, jandarmanın kaçak ocağı patlatarak kapattığını, kapalı olan ocağın yeniden açılmaya çalışıldığı sırada biriken gazın patladığını belirtti. (Zonguldak/DHA)

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