Zonguldak'ta kaçak maden ocağında iş cinayeti: Mülteci işçi yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında Afgan bir işçi yaşamını yitirdi.

AA'da yer alan habere göre, ilçeye bağlı Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında adının Abbas olduğu öğrenilen Afgan bir işçi ocak içerisinde düştüğü ve gazdan zehirlendiği ihbarı üzerine inceleme başlatıldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil servis, polis ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3,5 saat süren çalışmanın ardından işçinin cansız bedeni çıkartılarak, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada maden ocağının sahibi olduğu iddia edilen Kemal B. gözaltına alındı.

Ocağın daha önce kapatıldığı öğrenildi.

Fotoğraf: AA

(İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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