3 milyon 763 bin kişi banka borcundan dolayı "kara liste"de

Yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmaları sürerken, 3 milyon 763 bin kişinin banka kredilerini zamanında ödeyemediği için "kara liste"ye girdiği açıklandı. CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, "3 milyon 763 bin vatandaşımız banka borcundan dolayı 'kara liste'de" dedi.

Halkın alım gücüne işaret eden Nihat Yeşil, zamanında ödenmediği için takibe alınan kredilerin, 18 Aralık itibarıyla 146,3 milyar liraya ulaşarak rekor kırdığını dile getirdi. Yeşil, "Vatandaşlarımızın bankalara ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu 1 Ocak-18 Aralık 2019 tarihleri arasında toplam 583,6 milyar liraya ulaştı. Bu borcun; 466,9 milyar lirası tüketici kredilerinden, 116,7 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Vatandaşın takibe alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise 2,5 milyar lira daha artarak 21,2 milyar lirayı buldu" dedi.

Ağırlaşan ekonomik şartlar altında sıkıntı yaşayan yurttaşların, borçları sebebiyle icralık olduğunun altını çizen Yeşil, "Bu yıl ocak-ekim döneminde toplam 1 milyon 316 bin vatandaşımız, bankalara olan tüketici kredisi, kredi kartı borcu veya her ikisini birlikte ödeyemediği için icra takibine alındı” dedi.

İCRA TAKİBİNE ALINAN SAYISI YÜZDE 11,4 ARTTI

İcra takibine alınan yurttaş sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 oranında arttığına dikkat çeken Yeşil şunları ifade etti:

"Bu yıl kara listeye eklenen 1 milyon 316 bin vatandaşımızla birlikte, kara listede bulunan ve borcu hâlâ devam eden vatandaşımızın sayısı Ekim 2019 sonu itibarıyla 3 milyon 763 bine ulaştı"

Diğer taraftan karşılıksız çıkan çeklerin sayısının da ocak-kasım döneminde 506 bin adet olduğunu ve parasal değerinin 25,3 milyar lirayı bulduğını dile getiren Yeşil, aynı dönemde 49 bin 777 şahsın çekinin karşılıksız çıktığını, 73 bin 228 vatandaş hakkında da çek yasağı kararı çıkartıldığını açıkladı. Yeşil, bütün bu rakamların, verilerin "AKP'nin ekonomi yönetiminin karnesi" olduğu yorumunu yaptı. (Ankara/EVRENSEL)

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