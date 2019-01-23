Türkiye'de kredi kartı ve tüketici kredi borçları nedeniyle takibe düşen kişi sayısı 4 milyon 635 bini aştı. Hem tüketici hem de kredi kartı borcu olanların sayısı 3 milyon 373 bin kişiye dayandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm Raporu'nu yayımladı. Geçen yılın ocak-kasım aylarını kapsayan 11 aylık dönemde tüketici kredisini ödeyemeyenlerin sayısı 826,8 bin kişiye çıktı. Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ise 744,8 bin kişiyi buldu. Borcunu ödeyemediği için 4,6 milyon kişi takibe düştü.

4.6 MİLYON KİŞİ TAKİPTE

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; raporda, kriz yılı olan 2018 ile 2017 yıllarının kasım ayları da karşılaştırıldı. Ekonomide toparlanma ve dengelenmenin yaşandığı iddia edilen 2018'in Kasım ayında hem tüketici hem de kart borçlarını ödeyemeyenlerin sayısında net artış yaşandı.

2018'in Kasım ayında, bir önceki yılın Kasım ayına göre tüketici kredisini ödeyemeyenlerin sayısı yüzde 34,1 artarak, 79 bin 813 kişiden, 107 bin 37 kişiye, kredi kartı borcunu ödeyemez duruma düşenlerin sayısı da yüzde 9,7 artışla 70 bin 887'den, 77 bin 749 kişiye çıktı.

Kart ve tüketici kredi borçları nedeniyle takibe düşen kişi sayısı toplamda 4 milyon 635 bini aşarken, hem tüketici hem de kredi kartı borcu olanların sayısı 3 milyon 373 bin kişiye dayandı.

KONUT VE TAŞIT BANKA KREDİLERİNDE DÜŞÜŞ

Vatandaşlar tüketici kredileri ve kredi kartlarının yanı sıra konut, taşıt ve diğer ihtiyaçları için banka kredisi kullanmaktan da büyük ölçüde vazgeçti.

Geçen yılın temmuz ayına kadar yükselen ve 201,2 milyar liraya kadar çıkan konut kredileri ağustos'ta krizin başlamasıyla düşüşe geçti ve 11 Ocak 2019 kadar 13,6 milyar lira birden azalarak 187,6 milyar liraya düştü.

Taşıt kredileri de 7,2 milyar liradan 6,5 milyar liraya geriledi.

Kriz öncesinde 214,4 milyar lira olan diğer tüketici kredilerinde bu aya kadar 10,1 milyar liralık düşüş yaşandı.

Kredi borcunda gelecek taksitler de yapılandırma kapsamına alındı