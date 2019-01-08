Kredi kartı borçları yükseldi, Ziraat Bankası yapılandırma açıkladı

Ödenmeye kredi kartı borçlarının krizle birlikte artış göstermesi üzerine Ziraat Bankası yapılandırma açıkladı. Banka, kredi kartı borçlusuna 24 aya kadar aylık yüzde 1,10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1,20 faizle bireysel ihtiyaç kredisi kullandıracağını bildirdi.

Açıklamada, uygulamanın Ziraat Bankası'na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşları da kapsayacağı belirtildi.

Vatandaşların bankalar ve tüketici finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu 1 Ocak- 23 Kasım 2018 tarihleri arasında 16 milyar 800 milyon lira artarak 520 milyar lira oldu. Bu borcun 419 milyar lirası tüketici kredilerinden, 101 milyar 100 milyon lirası ise kredi kartlarından kaynaklanıyor. Vatandaşın takibe alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise 18 milyar 900 milyon lira oldu. (EKONOMİ SERVİSİ)