Selahattin Demirtaş: Ahmet Davutoğlu samimi bir özür dilemeden yol alamaz

Edirne F Tipi Cezaevi’nde 3 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Gelecek Partisini kuran Ahmet Davutoğlu’nun “geçmiş yıllar nedeniyle samimi bir özür ve özeleştiri vermeden başarılı olmasının mümkün olmadığını" söyledi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın sorularını yanıtlayan Selahattin Demirtaş, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’ni üzerine konuştu. Demirtaş, Davutoğlu’nun geçmişe dair samimi bir özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Demirtaş’ın söyleşisinden konuyla ilgili kesit şöyle:

- Siyasi gündem son dönemde hareketlendi. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi’ni kurdu. Yeni partiye nasıl bakıyorsunuz?

Yakın geçmişin mimarı oldukları için kendilerini yakinen tanıyoruz elbette. Program ve siyasi çizgileri bir yana, Davutoğlu’nun “dinleme” diye bir yeteneği yok. Sadece konuşur. Dinliyor gibi göründüğünde de içinden konuşmaya devam eder. Böylesi bir “stratejik dehanın” yapması gereken en anlamlı şey, geçmiş yıllar nedeniyle samimi bir özür ve özeleştiridir. Bunu yapmadan siyasette yol alabileceğini öngörmüyorum.

- Ali Babacan’ın da parti kurmaya hazırlandığı bir ortamda iktidar partisini nasıl bir gelecek bekliyor? İktidar partisi bölünür mü?

AKP zaten bölünüp paramparça olmuş durumda, daha ne kadar bölünecek? Babacan ve çevresi, partilerini kurup programlarını açıklamadan bir şey söylemek istemem. Ancak şu bir gerçek ki, muhafazakar siyasi çizginin AKP’den boşalacak yerini doldurmaya en yakın hareket olarak onlar görünüyor. Umarım siyasal dinci, mezhepçi ve milliyetçi sapmalara fazla da meyletmeden asgari demokratik çizgiyi esas alırlar. Çünkü Türkiye’nin demokratik ilkelerde buluşmaya acilen ihtiyacı var. Her siyasi akım buna katkı sunduğu oranda anlamlı ve kalıcı bir iş yapmış olacaktır. Babacanların ne yapacaklarını biz de dikkatle izliyoruz.

Fakat şunu da samimiyetle belirtmeliyim ki, toplumun yegane kurtuluş umudu sol demokratik çizgidedir. Asıl büyütülmesi ve iktidara taşınması gereken sol bloktur. Bu konuda sol ve demokrasi güçlerinin de daha cesur, açık, şeffaf olması ve ilkeli ittifaklardan kaçınmaması gerekir. Önümüzdeki aylarda bu konuyu daha somut adımlarla güçlendirmek, solun temel ve tarihi sorumluluğudur. AKP içinden çıkanlar, demokrasinin önünün açılmasında rol oynayabilirler ama tek başlarına hiçbir sorunu kalıcı olarak çözemezler. AKP sonrası iktidarda, HDP dahil, sol güçler de mutlaka olmalıdır. En makul olanı ise bu yıkım döneminin ağır tahribatlarını giderecek iki üç yıllık bir “demokrasiye geçiş koalisyonu hükümeti” kurmak olacaktır. (HABER MERKEZİ)

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