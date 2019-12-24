24 Aralık 2019 22:08

Selahattin Demirtaş: Ahmet Davutoğlu samimi bir özür dilemeden yol alamaz

Demirtaş, Gelecek Partisini kuran Ahmet Davutoğlu için "Böylesi bir 'stratejik dehanın' yapması gereken en anlamlı şey, geçmiş yıllar nedeniyle samimi bir özür ve özeleştiridir" dedi.

Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    Edirne F Tipi Cezaevi’nde 3 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Gelecek Partisini kuran Ahmet Davutoğlu’nun “geçmiş yıllar nedeniyle samimi bir özür ve özeleştiri vermeden başarılı olmasının mümkün olmadığını" söyledi.

    Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın sorularını yanıtlayan Selahattin Demirtaş, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’ni üzerine konuştu.  Demirtaş, Davutoğlu’nun geçmişe dair samimi bir özür dilemesi gerektiğini söyledi.

    Demirtaş’ın söyleşisinden konuyla ilgili kesit şöyle:

    - Siyasi gündem son dönemde hareketlendi. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi’ni kurdu. Yeni partiye nasıl bakıyorsunuz?

    Yakın geçmişin mimarı oldukları için kendilerini yakinen tanıyoruz elbette. Program ve siyasi çizgileri bir yana, Davutoğlu’nun “dinleme” diye bir yeteneği yok. Sadece konuşur. Dinliyor gibi göründüğünde de içinden konuşmaya devam eder. Böylesi bir “stratejik dehanın” yapması gereken en anlamlı şey, geçmiş yıllar nedeniyle samimi bir özür ve özeleştiridir. Bunu yapmadan siyasette yol alabileceğini öngörmüyorum.

    - Ali Babacan’ın da parti kurmaya hazırlandığı bir ortamda iktidar partisini nasıl bir gelecek bekliyor? İktidar partisi bölünür mü?

    AKP zaten bölünüp paramparça olmuş durumda, daha ne kadar bölünecek? Babacan ve çevresi, partilerini kurup programlarını açıklamadan bir şey söylemek istemem. Ancak şu bir gerçek ki, muhafazakar siyasi çizginin AKP’den boşalacak yerini doldurmaya en yakın hareket olarak onlar görünüyor. Umarım siyasal dinci, mezhepçi ve milliyetçi sapmalara fazla da meyletmeden asgari demokratik çizgiyi esas alırlar. Çünkü Türkiye’nin demokratik ilkelerde buluşmaya acilen ihtiyacı var. Her siyasi akım buna katkı sunduğu oranda anlamlı ve kalıcı bir iş yapmış olacaktır. Babacanların ne yapacaklarını biz de dikkatle izliyoruz.

    Fakat şunu da samimiyetle belirtmeliyim ki, toplumun yegane kurtuluş umudu sol demokratik çizgidedir. Asıl büyütülmesi ve iktidara taşınması gereken sol bloktur. Bu konuda sol ve demokrasi güçlerinin de daha cesur, açık, şeffaf olması ve ilkeli ittifaklardan kaçınmaması gerekir. Önümüzdeki aylarda bu konuyu daha somut adımlarla güçlendirmek, solun temel ve tarihi sorumluluğudur. AKP içinden çıkanlar, demokrasinin önünün açılmasında rol oynayabilirler ama tek başlarına hiçbir sorunu kalıcı olarak çözemezler. AKP sonrası iktidarda, HDP dahil, sol güçler de mutlaka olmalıdır. En makul olanı ise bu yıkım döneminin ağır tahribatlarını giderecek iki üç yıllık bir “demokrasiye geçiş koalisyonu hükümeti” kurmak olacaktır. (HABER MERKEZİ)

    Demirtaş'a Evrensel verilmedi: Kendi söyleşisini okuması "sakıncalı" bulundu

    Demirtaş'a Evrensel verilmedi: Kendi söyleşisini okuması "sakıncalı" bulundu

    Selahattin Demirtaş: Karşımızda çürümüş bir iktidar varken korkmanın zamanı değil

    Selahattin Demirtaş: Karşımızda çürümüş bir iktidar varken korkmanın zamanı değil

    Ahmet Davutoğlu kimdir? Ahmet Davutoğlu’nun siyasi hayatı

    Ahmet Davutoğlu kimdir? Ahmet Davutoğlu’nun siyasi hayatı

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Gaziantep L Tipi Cezaevindeki hak ihlalleri TBMM gündeminde
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Dersimliler iktidarınızın yaklaşımını çok iyi biliyor!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    AKP’nin ‘yerli-milli’ eğitimi ve beyin göçü…

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Türkiye Kupası, Türkiye’nin kupası (mı?)

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Bakü komünü
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Kalın'dan İdlib açıklaması: Rusya'dan ateşkes yapılmasını istedik
    Kalın'dan İdlib açıklaması: Rusya'dan ateşkes yapılmasını istedik

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı sırasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Selçuk Mızraklı’nın yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın görülecek
    Selçuk Mızraklı’nın yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın görülecek

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanlığı görevini yürütürken hakkındaki suçlamalar kanıtlanmadan gözaltına alınarak tutuklanan Adnan Selçuk Mızraklı, yarın hakim karşısına çıkacak.

    Tutukluluğuna devam kararı verilen Figen Yüksekdağ: HDP'ye siyasi soykırım yapılıyor
    Tutukluluğuna devam kararı verilen Figen Yüksekdağ: HDP'ye siyasi soykırım yapılıyor

    Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yüksekdağ, savunmasında HDP'ye siyasi soykırım yapıldığını söyledi.

    Adana'da otomobil sele kapıldı: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor
    Adana'da otomobil sele kapıldı: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor

    Adana'da sağanak nedeniyle Kürkçüler Mahallesi girişinde sel sularına kapılan bir araçta bulunan 2 kişi kayboldu.

    AYM’den KHK kararı: KHK’liler, OHAL Komisyonu’na başvuru yapılabilecek
    AYM’den KHK kararı: KHK’liler, OHAL Komisyonu’na başvuru yapılabilecek

    Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre KHK’liler, "pasaportun iptali, yurt dışına çıkış yasağı konulması, malvarlığına el konulması" gibi ilave tedbirlerle ilgili OHAL Komisyonu’na başvuru yapılabilecek.

    İstanbul’da bir kadın boşanmak istediği erkek tarafından katledilmek istendi
    İstanbul’da bir kadın boşanmak istediği erkek tarafından katledilmek istendi

    İstanbul Kağıthane'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından ateşli silahla öldürülmek istendi. Öldürme girişiminde bulunan Yılmaz E. olay yerinden kaçtıktan sonra ölü olarak bulundu.

    Rusya, Türkiye ile Libya konusunda anlaştıklarını duyurdu
    Rusya, Türkiye ile Libya konusunda anlaştıklarını duyurdu

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Libya'da konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

    Sinan Aygün, Mansur Yavaş soruşturmasında ifade verdi
    Sinan Aygün, Mansur Yavaş soruşturmasında ifade verdi

    Sinan Aygün, Mansur Yavaş ve CHP'li meclis üyeleri hakkında rüşvet iddiasıyla yaptığı suç duyurusuna ilişkin savcıya ifade verdi.

    Almanak 2019 | Sporda A'dan Z'ye bir yılda akılda kalanlar
    Almanak 2019 | Sporda A'dan Z'ye bir yılda akılda kalanlar
    2019 yılının öne çıkan kitapları
    2019 yılının öne çıkan kitapları
    Yort Kitap: Pes etmeyen entelektüel üretim örneği
    Yort Kitap: Pes etmeyen entelektüel üretim örneği
    Yalnız Efe belgeseli, İzmir’deki ilk gösterimini yaptı
    Yalnız Efe belgeseli, İzmir’deki ilk gösterimini yaptı
    Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kadıköy'de 3-1 mağlup etti
    Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kadıköy'de 3-1 mağlup etti
    "13 yıldır işçilerle oyunlar sergiliyor derdimizi anlatıyoruz"
    "13 yıldır işçilerle oyunlar sergiliyor derdimizi anlatıyoruz"
    Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı
    Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı

    Şırnak'taki bir kömür ocağında meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı.

    KESK'in Mersin mitingine katılan işçi ve emekçiler: İnsanca yaşamak istiyoruz
    KESK'in Mersin mitingine katılan işçi ve emekçiler: İnsanca yaşamak istiyoruz

    KESK'in Mersin'de düzenlediği “Demokratik Türkiye, halk için bütçe” mitingine katılanlarla taleplerini konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    Gezi davası | AİHM kararı yok sayıldı, Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi
    Gezi davası | AİHM kararı yok sayıldı, Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi

    AİHM kararı ve tanık beyanlarına rağmen mahkeme, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    Cumhuriyet'i hedef gösteren Akit TV suç duyurusuna yetkisizlik kararı
    Cumhuriyet'i hedef gösteren Akit TV suç duyurusuna yetkisizlik kararı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV sunucusunun “Hadi gidelim. Hep birlikte toplanıp Cumhuriyet gazetesi önüne bir el bombası atalım” sözleri hakkındaki suç duyurusuna yetkisizlik kararı verdi.

    AYM, Kanal İstanbul'a dair düzenlemenin iptal istemini reddetti
    AYM, Kanal İstanbul'a dair düzenlemenin iptal istemini reddetti

    AYM, Kanal İstanbul'un Yap-İşlet-Devret modeli kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti.

    Metal patronları hükümetin grevi yasaklamasına güveniyor, işçiler tepkili
    Metal patronları hükümetin grevi yasaklamasına güveniyor, işçiler tepkili

    MESS Genel Sekreteri Özgür Barut, grev kararı alınması halinde "milli güvenlik" gerekçesiyle metal grevinin erteleneceği, yüksek hakemin enflasyon altında bir rakama imza atacağı tehdidinde bulundu.

    Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'a "akıl sağlığı tam" raporu verildi
    Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'a "akıl sağlığı tam" raporu verildi

    Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç için doktorlar "Akıl sağlığı tam" raporu verdi.

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki taciz skandalı büyüyor: 2 öğrenci daha şikayetçi
    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki taciz skandalı büyüyor: 2 öğrenci daha şikayetçi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Ş.G.'nin tacizine uğradıkları gerekçesiyle şikayetçi olan öğrencilerin sayısı artıyor.

    43 barodan tepki: Şeri hukuk referans alınıyor, laiklik ilkesine açıkça aykırı
    43 barodan tepki: Şeri hukuk referans alınıyor, laiklik ilkesine açıkça aykırı

    43 baro tarafından yapılan ortak açıklamada faizsiz finans uygulamaları konusunda denetleme standartlarının şer’i hukuka dayalı referanslarla belirlenmesine tepki gösterildi.

    EMO’dan kayıp-kaçak açıklaması: Dağıtım şirketi yetersizliğini gizliyor
    EMO’dan kayıp-kaçak açıklaması: Dağıtım şirketi yetersizliğini gizliyor

    Kayıp-kaçak haberlerine dair açıklama yapan Elektrik Mühendisleri Odası, dağıtım şirketinin yetersizliğini gizlediğini ve medyanın işsizliği, yoksulluğu görmediğini vurguladı.

    HDP'li Belediye Başkanı'na soruldu: HDP etkinliklerine kimin talimatıyla katıldın?
    HDP'li Belediye Başkanı'na soruldu: HDP etkinliklerine kimin talimatıyla katıldın?

    Tutuklanan Sur Belediye Eş Başkanı Filiz Buluttekin'e, partisinin Diyarbakır Valiliğinin izniyle düzenlediği etkinliklere hangi amaçla ve kimden talimat alarak katıldığı soruldu.

    Döndü Şengül'ün katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
    Döndü Şengül'ün katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

    Ankara Tuzluçayır'da boşanma aşamasında olduğu eşi Döndü Şengül'ü öldüren Şükrü Şengül'ün "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

    GÜNCELLENDİ
    ŞPO’dan Togo Kuleleri açıklaması: Çürümüş rant düzeni tüm pisliğiyle ortada
    ŞPO’dan Togo Kuleleri açıklaması: Çürümüş rant düzeni tüm pisliğiyle ortada

    Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Togo Kuleleri üzerinden yürüyen tartışmaların, çürümüş rant düzeninin tüm pisliklerini ortaya döktüğünü açıkladı.

    Adana, Antalya ve Mersin'de sağanak: Sokaklar göle döndü, yollar kapandı
    Adana, Antalya ve Mersin'de sağanak: Sokaklar göle döndü, yollar kapandı

    Yurt genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Adana, Antalya ve Mersin'de halk zor anlar yaşadı. Adana'nın 4 ilçesinde okullar tatil ilan edilirken, Mersin'de seralar yıkıldı.

    İş arkadaşıyla yapılan telefon görüşmesi “haksız tahrik” gerekçesi sayıldı
    İş arkadaşıyla yapılan telefon görüşmesi “haksız tahrik” gerekçesi sayıldı

    Konya'da eşi ve eşinin iş arkadaşını yaralayan Zafer Tatlısert'e verilen hapis cezasında “haksız tahrik” indirimi uygulandı. İş arkadaşıyla yapılan telefon görüşmeleri “haksız tahrik” sayıldı.

    Bakan Murat Kurum: İBB’nin Kanal İstanbul protokolünden tek taraflı çekilme hakkı yok
    Bakan Murat Kurum: İBB’nin Kanal İstanbul protokolünden tek taraflı çekilme hakkı yok

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tek taraflı olarak protokolden çekilme hakkı yok.