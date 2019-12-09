09 Aralık 2019 04:57

Selahattin Demirtaş: Karşımızda çürümüş bir iktidar varken korkmanın zamanı değil

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla cezaevinden Evrensel'in sorularını yanıtladı.

Selahattin Demirtaş

Selahattin Demirtaş | Fotoğraf: HDP Basın

    • Paylaş

    Meltem AKYOL
    İstanbul

    HDP’nin Önceki Dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu. AİHM’nin hakkında verdiği "Siyasi saikle hapsedildi, tutuksuz yargılanmalı" kararı uygulanmadı. Yargılanma sürecinde hakkında iki kez tahliye kararı çıktı ancak Demirtaş cezaevinden çıkamadı. Son günlerde ise sağlık durumu pek iyi değil. Avukatları aracılığı ile cezaevinden sorularımıza yanıt veren Demirtaş, sağlık durumuna ilişkin bilgi verip ekliyor: "Zaman zaman göğsümdeki sancı nüksediyor, nefes alışverişimi zorluyor. Tetkikler devam ediyor. Her türlü imkanla direnmeye devam ediyoruz."

    Demirtaş, HDP’ye yapılan baskılar karşısında, HDP’nin yaptığı "erken seçim" çıkışının da devamını getirmesi gerektiği görüşünde: “Şimdi seçime nasıl, hangi ittifaklar ve hangi ilkelerle gidileceğini netleştirmek, bunun için asgari bir demokrasi programı ilan etmek gerekir.”

    Arka arkaya gelen kayyumlara ilişkin de değerlendirmede bulunan Demirtaş umutvar bir mesaj veriyor: “Karşımızda dibe vurmuş, çürümüş, yozlaşmış, halk desteğini daha şimdiden büyük oranda yitirmiş sefil bir iktidar varken korkmanın, karamsarlığın zamanı değil. Bu kadar bedeli boş yere mi ödüyoruz?

    SAĞLIĞIM ÇOK İYİ DEĞİL, HENÜZ BİR TEŞHİS KONULAMADI

    Çok geçmiş olsun, korkuttunuz... Nasılsınız, sağlık durumunuz nasıl?
    Sağlığım çok iyi değil maalesef. Avukatlarım ve milletvekilleri konunun detaylarını açıkladılar. O günden bu yana yeni bir gelişme yok. Zaman zaman göğsümdeki sancı nüksediyor, nefes alışverişimi zorluyor. Tetkikler devam ediyor. Henüz bir teşhis konulamadı.

    ESİR KAMPI UYGULAMALARININ 2000’Lİ YILLAR VERSİYONU

    Yargı paketi çıktı, hakkınızda iki tahliye kararı, bir AİHM kararı var, ama hâlâ hapistesiniz...
    Tüm halk faşizmin pervasız, ahlaksız, ağır saldırısı altındadır. Bizim sözde yargılamalarımız da bunun bir parçasıdır. AKP-MHP ortaklığının yargı içine çöreklenmiş ayağı tarafından rehin alınmış durumdayız. Binlerce siyasi tutsağın pozisyonu tam olarak budur. Bu nedenle kanun, usul, hukuk gibi tartışmalara girmenin bir anlamı yok. Esir kampı veya toplama kampı uygulamalarının 2000’li yıllar versiyonunu yaşıyoruz. Hangi esir kampında adalet, hakim, mahkeme, hukuk vardı ki bu dönemde olsun.

    Biz de bunun farkında olarak elimizdeki her türlü imkanla direnmeye devam ediyoruz. Yargılama varmış gibi yapılan duruşmalarda da, hukukun tüm imkanlarıyla tarihe not düşmeye gayret ediyoruz. AKP-MHP’nin yargı reformu gibi sözüm ona adımları da faşizmi sürdürme niyetinden başka bir amaç taşımıyor.

    Selahattin Demirtaş

    Selahattin Demirtaş | Fotoğraf: HDP Basın

    AMAÇ TASFİYE ETMEK, İRADESİNİ, UMUDUNU YIKMAK

    Seçimlerin hemen ardından belediyelere yeniden kayyumlar atanmaya başladı. Seçilmişler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor... ‘Amaç Kürtleri sandıktan uzaklaştırmak’ değerlendirmesi yapılıyor, katılır mısınız?
    Faşist cephe kendisinden bekleneni ve öngörüleni yapıyor. AKP’nin Bahçeli, Ağar, Perinçek tarafından desteklenmesinin şartı, Kürtlere ve diğer muhalefete yönelik içeride ve dışarıda kesintisiz bir savaş yürütmesidir. AKP tekçi rejimi de bunu büyük bir şevkle yapıyor zaten. Burada asıl amaç sandıktan uzaklaştırmak değil, topyekün tasfiye etmek, yok etmek, iradesini, umudunu, geleceğe dair hayallerini yıkmaktır. Sandığa ve sandık sonuçlarına yönelik müdahale bu amacın aşamalarından biri sadece. Topyekün ve çok yönlü, asimetrik bir saldırıyla muhalefeti ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla şunu bilmek lazım, kayyum olsa da olmasa da faşizm başka yol ve yöntemlerle saldırılarını sürdürecektir. Tekrar söylüyorum, tek yol faşizmin yıkılmasıdır.

    ERKEN SEÇİM ADIMININ DEVAMINI GETİRMEK GEREKİYOR

    HDP, tüm bu süreci değerlendirdiği bir toplantı yaptı, sineyimilleti de tartıştı. Ve nihayetinde erken seçim çağrısı yaptı. Siz bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz ve bundan sonraki adım ne olmalı?
    HDP erken seçim çağrısı yaptı ve bence ilk adım olarak bu doğruydu. Şimdi bunun devamını getirmek ve seçime nasıl, hangi ittifaklar ve hangi ilkelerle gidileceğini netleştirmek, bunun için asgari bir demokrasi programı ilan edip hayata geçinceye kadar faşizme karşı her yerde mücadeleyi örgütlemek gerekir. Yoksa HDP istedi diye erken seçim olmayacak. Ama halkın önüne somut bir program ve demokrasi blokunun ilanı ile çıkılıp konferanslar, mitingler, yürüyüşler ve yaratıcı sivil itaatsizlik eylemleriyle kitle desteği görünür kılınırsa (Ki çok fazla destek olacaktır) erken seçim çağrısı daha anlamlı hale gelir ve karşılık da bulur.

    BU KADAR BEDELİ BOŞ YERE Mİ ÖDÜYORUZ?

    Barış Pınarı’ adıyla Suriye’nin kuzeyine yapılan operasyonla yeniden yavaş ve milliyetçi yaklaşımların kışkırtıldığına tanık olduk. Barış ve kardeşlik, yani çözüm konusunda tabloyu nasıl görüyorsunuz, karamsar mı olmalıyız?
    Faşizm son zamanlarını yaşıyor, bırakın da faşist iktidardan beslenen alçaklar sürüsü umutsuz olsun. Halkın umutsuz ya da karamsar olması için tek bir neden bile göremiyorum. Aksine karşımızda dibe vurmuş, çürümüş, yozlaşmış, halk desteğini daha şimdiden büyük oranda yitirmiş sefil bir iktidar varken korkmanın, karamsarlığın zamanı değil. Bu kadar bedeli boş yere mi ödüyoruz?

    Bu faşizan uygulamalara teslim olunsaydı iktidarlarını yirmi yıl daha sürdürebilirlerdi. Ancak milyonlarla birlikte direndik ve faşizmi gerilettik. Artık önümüzdeki görev, ilk seçimde faşizmi tuzla buz ederek içinde HDP’nin de olduğu demokratik bir iktidarı iş başına taşımaktır.

    HDP’YE HABER VERMEMEKLE BELKİ DE EKSİK DÜŞÜNDÜM

    ‘HDP’ ile sık sık gerilim yaşadığınıza ilişkin iddialar-tartışmalar var. Sağlık durumunuzdan geç haberdar olunması da yeniden bu yönde bir tartışma başlattı. Ne söylersiniz?
    Sağlık durumumu dışarıya geç iletmek benim kararımdı. HDP’nin bu nedenle haberi olmadı. Bunca sorunun ve hasta tutsağın olduğu bir dönemde gerçekten de sağlık meselem gündem olsun istemedim. Bakın, daha bu hafta Urfa Cezaevinde 64 yaşındaki Emine Aslan Aydoğan, hasta bir tutsak yaşamını yitirdi. Emine anaya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm halkımıza da baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Durum gerçekten çok ciddidir. Herkesin hasta tutsaklar sorununa ses vermesi, konuyu gündeme taşıması gerekir.

    Haber vermemekle belki de eksik düşündüm. Yoksa partimle aramızda en küçük bir sorun ya da gerilim yok. Dışarıda arkadaşlarımız yoğun saldırılara rağmen koşturuyor, mücadele ediyorlar. Her HDP’liyi kutluyor, alınlarından öpüyorum. Direnmeye devam, mutlaka kazanacağız diyorum.

    Selahattin Demirtaş

    Selahattin Demirtaş | Fotoğraf: HDP Basın

    DEMİRTAŞ’IN ROMANI OCAK AYINDA ÇIKIYOR

    Cezaevinde günleriniz nasıl geçiyor? Ne okuyor, ne yazıyorsunuz? Yeni kitaplar bekleyelim mi?
    Ne bulsak okuyoruz. Yeni kitapları sürekli ediniyoruz. Bir roman yazmaya çalıştım, ocak ayında yayımlanır belki. Resim ve karikatür yapıyorum bol bol. Böyle işte. Geçiyor günler...

    KETILI RASTGELE ÇALIŞTIRINCA DA ‘SU KAYNATIYOR’

    ‘Ketıl’ ile haber alıyorduk sizden ancak son zamanlarda pek alamıyoruz, neden? Ketıl mı çalışmıyor?
    Sonuçta burası hapishane, bazen sorunlar oluyor elbette. Dışarıyı takip etmek kolay olmuyor. Seçim döneminde avukatlar günde üç defa gelebiliyordu, şimdi o sıklıkta olamaz tabii ki. Ketılı rastgele çalıştırınca da “Su kaynatıyor.” Çok elzem olursa çalıştırırız yine de.

    Ben ve Abdullah Zeydan arkadaşımız tüm dostlara selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz.

    İKİ KERE TAHLİYE EDİLDİ ANCAK HÂLÂ HAPİS

    "Seni başkan yaptırmayacağız" dedikten sonra cezaevine konulan HDP’nin Önceki Dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 3 yıldır tutuklu.

    Şöyle bir hatırlatırsak:

    4 Kasım 2016’da tutuklanan Demirtaş hakkındaki soruşturma dosyaları, biri hariç, tek davada birleştirildi.

    Her iki davada yargılama devam ederken AİHM’ye başvurusu yapıldı.

    AİHM başvuruyu görüşeceğini açıkladıktan kısa süre sonra, Demirtaş , Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile birlikte “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

    AİHM ise Demirtaş’ın “Siyasi saikle hapsedildiğini” ifade ederek tahliye edilmesine hükmetti.

    Kararın çıktığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AİHM kararları bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz” diyordu.

    Öyle de oldu...

    Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye başvurusunu “tutukluluk ölçülü” diyerek reddetti.

    İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de mahkumiyet kararını onayarak cezayı kesinleştirdi.

    Bu arada Demirtaş’ın dosyasının AİHM Büyük Dairede 18 Eylül 2019’daki duruşmada görüşeceği açıklandı.

    AİHM duruşmasından önce Demirtaş’ın ana davasında tahliye kararı çıktı ama diğer davada cezası onaylandığı için tahliye edilmedi.

    Tartışmalar devam ederken yeni yargı paketiyle Demirtaş’ın tahliyesi yeniden gündeme geldi.

    Nitekim yapılan başvuruyu değerlendiren İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş hakkında tahliye kararı verdi ve infazın durdurulmasına hükmetti.

    Ancak bu ikinci tahliye kararı da Demirtaş’ın hapisten çıkmasına yetmedi.

    Bu kez Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yeni soruşturması devreye girdi. Savcılık, Demirtaş ve aynı dönem HDP Eş Genel Başkanlığını birlikte yürüttüğü Figen Yüksekdağ hakkında, 6-8 Ekim olaylarında sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla yeni bir soruşturma başlattı. Ki bu iddia zaten yargılandığı her iki davada da yargılama konusuydu... Ama bununla ilgilenen olmadı...

    Demirtaş, Yüksekdağ ile birlikte Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

    Aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden konuşuyordu ancak hedef belliydi: “Diyarbakır’da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız. Bunları bırakamayız.

    Selahattin Demirtaş ve ailesi

    Selahattin Demirtaş ve ailesi | Fotoğraf: HDP Basın

    Başak Demirtaş: Selahattin, bütün olanlardan dolayı çok öfkeli ve üzgündü

    Başak Demirtaş: Selahattin, bütün olanlardan dolayı çok öfkeli ve üzgündü

    Selahattin Demirtaş’ın ailesi trafik kazası geçirdi

    Selahattin Demirtaş’ın ailesi trafik kazası geçirdi

    Selahattin Demirtaş Yeni e’ye konuştu: Her yeni öykümde yenilen hapishane oluyor

    Selahattin Demirtaş Yeni e’ye konuştu: Her yeni öykümde yenilen hapishane oluyor

    Başak Demirtaş’tan Selahattin Demirtaş’a ziyaret: Yıllar eskitemez sevdayı

    Başak Demirtaş’tan Selahattin Demirtaş’a ziyaret: Yıllar eskitemez sevdayı

    Bilinci kapanan Selahattin Demirtaş 7 gün sonra hastaneye sevk edildi

    Bilinci kapanan Selahattin Demirtaş 7 gün sonra hastaneye sevk edildi

    HDP'nin erken seçim çağrısını değerlendiren Demirtaş: HDP artık iktidara yürümelidir

    HDP'nin erken seçim çağrısını değerlendiren Demirtaş: HDP artık iktidara yürümelidir

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Genel-İş Anadolu Yakası 1 Nolu Şube, merkezin dayatmasıyla gittiği kongreyi tamamladı
    SONRAKİ HABER

    Ceren Özdemir’in katil zanlısı cezaevinde intihar girişiminde bulundu
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    AKP'nin "dindar nesiller yetiştirme stratejisi"nin çöküş sesleri

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Suriyeliler dönmek istemiyor, şimdi ne olacak?

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    20. yüzyılın ilk yarısında Yahudiler ve spor -3

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Yapı yapmak
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Lübnan Devrim Koordinasyon Komitesi, rejimi temsil eden başbakan istemiyor
    Lübnan Devrim Koordinasyon Komitesi, rejimi temsil eden başbakan istemiyor

    Lübnan'da Başbakanlık önerilen Semir Hatib, görevi kabul etmeyeceğini açıkladı. Lübnan Devrim Koordinasyon Komitesi, mevcut rejim içinden birisinin başbakan olmasına karşı olduğunu açıkladı.

    İkiköprü Belediye Eş Başkanı Hatice Taş: Kayyumla eşbaşkanlık sistemine saldırıyorlar
    İkiköprü Belediye Eş Başkanı Hatice Taş: Kayyumla eşbaşkanlık sistemine saldırıyorlar

    İkiköprü Belde Belediye Eş Başkanı Hatice Taş, "HDP'nin eş başkanlık sistemine saldırılar yapılıyor. Ama bizim mor çizgilerimiz vardır ve bunlara sahip çıkacağız" diyor.

    Finlandiya’da sanayi grevi: 100 bin işçi iş bıraktı
    Finlandiya’da sanayi grevi: 100 bin işçi iş bıraktı

    Finlandiya’da sanayi patronlarının yılda 24 saat ücretsiz çalışma ve düşük zam dayatması nedeniyle TİS görüşmeleri sonuçsuz kaldı. On binlerce sanayi işçisi bugünden itibaren grevde.

    Ceren Özdemir’in katil zanlısı cezaevinde intihar girişiminde bulundu
    Ceren Özdemir’in katil zanlısı cezaevinde intihar girişiminde bulundu

    Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç (35), Van'da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar girişiminde bulundu.

    İBB iştirakı Medya A.Ş’nin taşeronu Panout, işi de ödemeyi de yapmadı, icralık oldu
    İBB iştirakı Medya A.Ş’nin taşeronu Panout, işi de ödemeyi de yapmadı, icralık oldu

    Ensar Vakfı'nın yönetiminde bulunan Halil İbrahim Bacacı’ya ait Panout Reklam A.Ş, aldığı İETT durakları ve reklam işinde 1066 akıllı durağı yapmadı. Medya A.Ş alacağı için icra başlattı.

    Bolivya’nın atanmışından Arjantin’in seçilmişine: Demokrasiye saygı göster
    Bolivya’nın atanmışından Arjantin’in seçilmişine: Demokrasiye saygı göster

    Arjantin seçimlerinin galibi Alberto Fernandez, Bolivya'da geçici devlet başkanı ilan edilen Jeanine Anez’i yemin törenine davet etmedi. Anez, Fernandez’i “demokrasiye saygı göstermemek”le suçladı.

    GÜNCELLENDİ
    Kadınların tüm dünyaya yayılan danslı protestosuna İstanbul’da gözaltı
    Kadınların tüm dünyaya yayılan danslı protestosuna İstanbul’da gözaltı

    İstanbul Kadıköy'de şiddete ve kadın cinayetlerine karşı danslı protesto "Las Tesis" için toplanan kadınlar polis müdahalesi ile karşılaştı.

    Selahattin Demirtaş: Karşımızda çürümüş bir iktidar varken korkmanın zamanı değil
    Selahattin Demirtaş: Karşımızda çürümüş bir iktidar varken korkmanın zamanı değil

    HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla cezaevinden Evrensel'in sorularını yanıtladı.

    Ana akımın dışında: Denetlenemeyen ve ölçülemeyen müzik
    Ana akımın dışında: Denetlenemeyen ve ölçülemeyen müzik
    Ekonomik determinizm mi, tarihsel materyalizm mi?
    Ekonomik determinizm mi, tarihsel materyalizm mi?
    Mutluluğun ve hüznün ressamı: Abidin Dino
    Mutluluğun ve hüznün ressamı: Abidin Dino
    Retweet "sektirme", influencer "deneyimleyici", stalker "sanal casusluk"…
    Retweet "sektirme", influencer "deneyimleyici", stalker "sanal casusluk"…
    GÜNCELLENDİ
    Evrensel 25 yaşında
    Evrensel 25 yaşında
    Gülten Kaya: Ahmet Kaya’nın hatırasını talan etmelerine seyirci kalamazdık
    Gülten Kaya: Ahmet Kaya’nın hatırasını talan etmelerine seyirci kalamazdık
    Türkiye-Libya anlaşması: Uzlaşı çabaları zayıfladı
    Türkiye-Libya anlaşması: Uzlaşı çabaları zayıfladı

    Libya ile Türkiye'nin imzaladığı anlaşma, geçen hafta Arap basının önemli gündem maddelerinden biri oldu.

    Mağazaların görünmeyen yüzü: Kötü çalışma koşulları
    Mağazaların görünmeyen yüzü: Kötü çalışma koşulları

    Lüks ürünler satan mağazalardaki çalışma koşullarının hiç de lüks olmadığı gerçeğiyle karşılaşıyoruz.

    İşçi mektubu: MESS’in zam teklifi trajikomiktir
    İşçi mektubu: MESS’in zam teklifi trajikomiktir

    Gelir vergisi kesintileriyle ücretlerinde ciddi erimeler olduğunu belirten Ford Otosan işçileri, MESS'in yüzde 6'lık zam dayatmasına tepki gösteriyor.

    Tüm Bel-Sen TİS'e hazırlanıyor: Hedef yoksulluk sınırının altında kalmayan bir TİS
    Tüm Bel-Sen TİS'e hazırlanıyor: Hedef yoksulluk sınırının altında kalmayan bir TİS

    Tüm Bel-Sen İzmir Şubesi, 2020 yılını kapsayacak TİS hazırlık sürecine girdi. Şubenin TİS Hukuk Sekreteri Birkan Acar, "Hedefimizde yoksulluk sınırının altında olmayan bir TİS imzalamak var" dedi.

    Stuttgart'ta mültecilerle dayanışma yürüyüşü: Irkçılığa ve yurt dışı edilmeye hayır
    Stuttgart'ta mültecilerle dayanışma yürüyüşü: Irkçılığa ve yurt dışı edilmeye hayır

    Almanya’nın Stuttgart kentinde mülteci haklarının ihlal edilmesine dur demek için bir araya gelen bini aşkın kişi “Sınırlar ve duvarlar kaldırılsın” dedi.

    Dersim’deki kurultaydan çağrı: Tarım, hayvancılık ve çevre mücadelesi birlikte olmalı
    Dersim’deki kurultaydan çağrı: Tarım, hayvancılık ve çevre mücadelesi birlikte olmalı

    Dersim’de düzenlenen tarım ve çevre kurultayında tarım, hayvancılık ve çevre sorunlarına karşı birlikte mücadele çağrısı yapıldı.

    Davutoğlu-Erdoğan geriliminde "Şehir Üniversitesi" polemiği sürüyor
    Davutoğlu-Erdoğan geriliminde "Şehir Üniversitesi" polemiği sürüyor

    Şehir Üniversitesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "dolandırıcılıkla" suçladığı Ahmet Davutoğlu, "TBMM'de komisyon kurun, araştırın" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Hindistan’da yangın: Fabrikada uyuyan işçiler öldü!
    Hindistan’da yangın: Fabrikada uyuyan işçiler öldü!

    Dünyanın en büyük ilk on ekonomisi arasında bulunan Hindistan’da para biriktirmek için fabrikada uyuduğu belirtilen 43 işçi, çıkan yangında hayatını kaybetti.

    Aksaray’da KYK yurdunda 8 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
    Aksaray’da KYK yurdunda 8 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi

    Cemaleddin Aksaray-i Öğrenci Yurdunda kalan 8 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

    HDP Van milletvekilleri: Türkiye’de artık seçim bitmiştir, bir anlamı kalmamıştır
    HDP Van milletvekilleri: Türkiye’de artık seçim bitmiştir, bir anlamı kalmamıştır

    Van'da son kayyum atamaları ile birlikte HDP'li belediye kalmadı. HDP Van Milletvekilleri Murat Sarısaç ve Muazzez Orhan, "AKP istediği tarzda yönetebildiği bir model oluşturmak istiyor” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Evrensel 25 yaşında: Gerçeklerden vazgeçmeyeceğiz
    Evrensel 25 yaşında: Gerçeklerden vazgeçmeyeceğiz

    Evrensel gazetesinin 25. yılı Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikle kutlandı. Etkinlikte işçilerin gazetesi Evrensel'in baskıları aşacağına vurgu yapıldı.

    Mecliste bütçe görüşmeleri yarın başlıyor
    Mecliste bütçe görüşmeleri yarın başlıyor

    TBMM Genel Kurulu, yarından itibaren 12 gün sürecek 2020 yılı bütçe görüşmelerine başlayacak. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki görüşmeler 8 turda tamamlanacak.

    Çocukları istismara uğrayan anne davadan vazgeçirilmeye zorlanıyor
    Çocukları istismara uğrayan anne davadan vazgeçirilmeye zorlanıyor

    2 çocuğu dedeleri tarafından istismar edilen anne G.Ö., açtığı davadan vazgeçmesi için kendisine baskı uygulandığını belirterek, "Mücadeleden vazgeçmeyeceğim" dedi.

    Hava eksi 10 derece: İskelede inşaat işçisi
    Hava eksi 10 derece: İskelede inşaat işçisi

    Erzurum'da hava sıcaklığı eksi 10 derece olmasına rağmen Mermerciler Sitesi inşaatında çalışan işçiler, derinleşen ekonomik krize işaret ederek, "Ayda yılda bir iş bulmuşuz, çalışmak zorundayız" dedi.

    Hedeflerin tutmadığı Kütahya Havalimanı için 3 şehir nüfusu kadar yolcu garantisi
    Hedeflerin tutmadığı Kütahya Havalimanı için 3 şehir nüfusu kadar yolcu garantisi

    Verilen yolcu garantisini tutturamayan Kütahya Zafer Havalimanında 2020 için yüklenici firmaya verilen yolcu garantisi 3 şehrin nüfusu kadar oldu.

    "Cinsel istismar" suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan kişi, yakalandı
    "Cinsel istismar" suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan kişi, yakalandı

    Bursa'da 14 yıl hapis cezası bulunan "cinsel istismar" zanlısı E.A. yakalandı.