Demirtaş'a Evrensel verilmedi: Kendi söyleşisini okuması "sakıncalı" bulundu

Tutuklu bulunan HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demitaş’a kendi söyleşisinin çıktığı 9 Aralık tarihli Evrensel gazetesi verilmedi. Edirne Cezaevi idaresinin gazeteyi vermeme gerekçesi ise, “devlet karşıtlığı sempatizanlığı arttırma yoluna gidildiği, ideolojik beslenmeleri sağlayan içeriklerin bulunduğu” iddiası.

HANGİ HABERİMİZ "KURUM GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKUYOR?"

4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, sağlık sorunları yaşadığının ortaya çımasının ardından gazetemizin sorularını yanıtlamış ve sağlık durumuna ilişkin bilgi vermişti. Demirtaş ile gerçekleştirdiğimiz söyleşi 9 Aralık tarihli gazetemizde "Karşımızda çürümüş bir iktidar varken korkmanın zamanı değil" başlığı ile yayımlandı. Ancak Demirtaş’a söyleşisinin yayımlandığı günün Evrensel’i verilmedi. Demirtaş’a tebliğ edilen karara göre gazetemiz cezaevi heyeti tarafından incelendi. Verilen karara göre gazetemizin “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 62. maddesi 3. Fıkrası; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya Ve Maddeler Hakkındaki Yönetmelik’in 8. maddesinin 3. fıkrası ‘Kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilemez’ ile Ceza İnfaz Kurumları Kütüphane Ve Kitaplık Yönergesi’nin 11 maddesi b fıkrasınca ‘mahkemelerce yasaklanmamış olsa bile kurum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsadığı, Eğitim Kurulu Kararı ile tespit edilen hiçbir yayın kurumu kabul edilemez’ ve 12. madde ” hükümleri dayanılarak Demirtaş’a verilmemesine karar verdi.

KENDİ SÖYLEŞİSİNDEN Mİ "SEMPATİZANLIĞI ARTABİLİR"?

Kararın gerekçesi ise şöyle açıklandı: “9 Aralık tarihli Evrensel isimli gazetenin içeriğinde Kamu kurum ve kuruluşlarını töhmet altında bırakan ifadelerin bulunduğu, devlet karşıtlığı sempatizanlığı arttırma yoluna gidildiği, ideolojik beslenmeleri sağlayan içeriklerin bulunduğu.”

Karara ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunan Avukat Ramazan Demir, “Cezaevlerindeki yasakların boyutları her gün daha ileri bir boyuta taşınıyor.Selahattin Demirtaş’ın 9 Aralık’ta Evrensel’de yayınlanan ropörtajını içeren sayısı, ‘devlet karşıtlığını’ arttırdığı gerekçesiyle kendisine verilmemiş, kendi röportajını okuması sakıncalı görülmüştür. Bu gerekçeler AYM tarafından Recep Bekik kararı ile yapısal sorun olarak kabul edildi.Yalnızca iktidara yakın TV kanallarına erişim izni verilen cezaevlerinde artık sadece iktidara yakın gazetelere izin veriliyor. Farklı ve muhalif hiçbir ses ve haber artık cezaevlerine giremiyor.”

Edirne F Tipi Cezaevi tarafından 9 Aralık tarihli gazetemizin verilmemesine dair karar.

(İstanbul/EVRENSEL)

Reklam