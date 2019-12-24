İstanbul’da bir kadın boşanmak istediği erkek tarafından katledilmek istendi

İstanbul Kağıthane'de boşanma aşamasındaki Öznur E. Yılmaz E. adlı erkek tarafından katledilmek istendi. Edinilen bilgiye göre Öznur E. yaklaşık bir ay önce eşi Yusuf E.'den ayrılmak için boşanma davası açarak ailesinin evine yerleşti. Yılmaz E., bu süre zarfında ise Öznur E.’yi rahatsız etmeye devam etti. Bugün Öznur E.'nin iş yerine gelen Yusuf E., barışma teklifini reddeden Öznur E.’yi ateşli silahla katletmek istedi.

Saldırıyı gerçekleştiren fail daha sonra olay yerinden kaçtı.

ÖZNUR E. AĞIR YARALI OLARAK HASTANEDE

Sesler üzerine dışarı çıkan Öznur E.’nin iş arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Şişli'de bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Öznur E.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan Yusuf E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yusuf E. bir süre sonra yol üzerinde ölü olarak bulundu. (HABER MERKEZİ)

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