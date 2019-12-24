Adıyaman'da 9 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da bir ortaokulda 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre, Polis Amca İmam Hatip Ortaokulunda öğrenciler, mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayeti ile öğretmenlerine başvurdu. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine okula gelen sağlık görevlileri, 9 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere götürdü.

Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SON İKİ HAFTADA 100'Ü AŞKIN ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

Geçtiğimiz hafta 100'ü aşkın öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Her ne kadar Yerli Malı Haftası dolayısıyla öğrencilerin evden getirdiği yiyeceklerden zehirlendikleri öne sürülse de bu iddialar henüz kanıtlanmadı. (HABER MERKEZİ)

Bir haftada 100'ü aşkın öğrenci zehirlendi: Gıda güvenliği cüzdanla vicdan arasında

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