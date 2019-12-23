Dargeçit JİTEM davasında tanık olarak dinlenmesi beklenen savcı yine getirilmedi

Dargeçit JİTEM Davası'nda bugün "tanık" olarak dinlenmesi beklenen dönemin Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kul, yine mahkemeye getirilmedi. Avukat Ahmet Özmen, yapılan yargılamaya “JİTEM yargılanmalarında görünürde bir yargılama yapıldığını, sanıkların kendilerini sanık olarak görmediğini, cezalandırma korku ve endişesi yaşamadıklarını” söyleyerek tepki gösterdi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 29 Ekim 1995 ve 8 Mart 1996 tarihleri arasında gözaltına alınan 3’ü çocuk 8 kişi ile onların ailelerine bilgi verdiği iddia edilen Uzman Çavuş Bilal Batır'ın kaybedilmesine ilişkin aralarında karakol komutanlarının da bulunduğu 18 kişi hakkında "taammüden öldürme” suçundan açılan Dargeçit Jitem Davası’nın Adıyaman’a naklinden sonraki 10'uncu duruşması Adıyaman 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Davanın bir önceki duruşmasında sanıkların tutuklanmaları yönündeki talep reddedilmiş, dönemin askerlerinden Ahmet Çiçek'in zorla getirilmesine, yine dönemin Dargeçit Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kul’un ise "tanık" olarak dinlenmesine karar verilmişti.

Sanıkların mazeret bildirerek katılmadığı bugünkü duruşmaya sadece müşteki yakınları ve avukatları katıldı.

Dönemin Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kul ile hazır edilmeleri kararı verilen diğer tanıklara dair hiçbir yanıtın gelmediği duruşmada mağdur avukatları taleplerde bulundu. Avukatlar, tanıkların dinlenmesini, sanıkların tutuklanmasını istedi.

Mahkeme heyeti de tanıklar için yazılan müzakerelerin yanıtın beklenmesine, savcının belirttiği görüş doğrultusunda tutuklamanın yersiz olduğuna, bir sonraki duruşmanın 9 Mart 2020 tarihinde görülmesine karar verdi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA YAPILDI

Müşteki avukatlarından Ahmet Özmen duruşma sonrasında yapılan yargılamaya dair açıklama yaptı.

Özmen, 1990'lı yıllardaki ağır suç dosyaları olan JİTEM yargılanmalarında görünürde bir yargılama yapıldığını, sanıkların kendilerini sanık olarak görmediğini, cezalandırma korku ve endişesi yaşamadıklarını söyledi.

"CEZASIZLIK SON BULMALI"

Sanıkların cezalandırılmasını isteyen Özmen, "3 yıldır bir savcı tanık olarak mahkemeye getirilemiyor. Sanıkların hiçbiri duruşmaya katılmadı. Ailelerin yanında durmaya devam edeceğiz. Yargının en temel problemi olan cezasızlık son bulmalı" dedi. (Mardin/MA)

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