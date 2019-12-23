23 Aralık 2019 12:53

Jandarmadan kadın cinayetleri raporu: İzmir birinci sırada

JSGA Başkanlığı Araştırma Merkezleri Müdürlüğünün raporuna göre, 2008- 2017 yılları arasında 687 kadın öldürüldü, illerin başında İzmir bulunuyor.

Hilal Susuz

Hilal Susuz | Fotoğraf: DHA

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    Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı Araştırma Merkezleri Müdürlüğünce hazırlanan rapora göre, 2008- 2017 yılları arasında, jandarmanın sorumluluk bölgesinde 687 kadın öldürüldü, illerin başında ise 26 kadın cinayetiyle İzmir bulunuyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Üyesi Hilal Susuz da kadınların kendi haklarını daha fazla aradığını, bu nedenle kadın cinayetlerinin en çok büyükşehirlerde yaşandığını söyledi.

    DHA'da yer alan habere göre, JSGA Başkanlığı Araştırma Merkezleri Müdürlüğü, jandarma sorumluluk bölgesinde 2008- 2017 yılları arasında işlenen kadın cinayetlerine dair rapor hazırladı. Raporda, 2008-2017 yılları arasında, jandarmanın sorumluluk bölgesinde 687 kadının öldürüldüğü bilgisine yer verildi. Rapora göre, cinayet faillerinin 286'sı eş, 78'i sevgili, 66'sı akraba, 54'ü diğer şüpheli, 42'si erkek evlat, 31'i kardeş, 30'u eski eş, 21'i baba, 9'u dini nikahlı eş, 8'i anne, 7'si kız evlat, 6'sı tek taraflı takip eden fail ve 5'i komşu olarak kayıtlara geçti. Rapora göre, jandarma bölgesinde en çok kadın cinayeti işlenen illerin başında ise İzmir bulunuyor. İzmir'de 26, Antalya'da 24, Bursa'da 23, Mersin'de 23, Muğla'da 23 kadın öldürüldü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Üyesi Hilal Susuz, büyükşehirlerde kadın cinayetleri vakalarının daha fazla yaşanmasını, şu sözlerle değerlendirdi:

    "Kadınların öldürülme oranı büyükşehirlerde daha fazla oluyor. Çünkü modernleşen dünyada kadınlar kendi haklarını daha fazla arıyor. Kadınların kendi haklarını daha fazla araması elbette çok olumlu. Ama bir yandan da haklarını arayan kadınların erkek şiddetine maruz kalması ve bunun sonucunda hayatını kaybetmesi, elbette ki yasaların uygulanmamasını da neden olarak gösterirsek, olumsuz bir durum"

    "KENTTE ŞİDDET VAR AMA MÜCADELE EDEN KADINLAR DA VAR"

    Kadın cinayetlerinin önüne geçmek için 6284 sayılı yasa ile İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması gerektiğini vurgulayan Hilal Susuz, "Ciddi anlamda yasaların uygulanmaması söz konusu. Bunun önüne geçilebilir. Biz yıllardır bunu söylüyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin imzalandığı 2011 yılında kadın cinayetlerinde neredeyse yarı yarıya bir düşüş var. Devlet 'Ben kadının yanındayım' deyip, cinsiyetçi politikaları bir kenara bıraktığında, kadın cinayetleri azalıyor. Kadınlar, şiddetin her türlüsünü bulundukları her yerde yaşıyor. Okul, iş yeri, ev, her ortamda, sokak ortasında kadınlar şiddetle yüz yüze. Ama İzmir'de olumlu gelişmeler de var. Örneğin İzmir'de takip ettiğimiz davalarda, emsal kararlar çıkıyor. İzmir mücadele eden bir şehir. Kentte şiddet var ama mücadele eden kadınlar da var. Kadınlar 6284 sayılı yasa ile İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için mücadele ediyor" dedi.

    "İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ETKİN UYGULANIRSA KADIN CİNAYETLERİ AZALIR"

    JSGA Başkanlığı Araştırma Merkezleri Müdürlüğünce hazırlanan raporu da değerlendiren Susuz, şunları söyledi:

    "Türkiye'de kadın cinayetleri verilerini sadece biz tutuyoruz. Devletin herhangi bir kurumu bu verileri tutmuyor diye yıllarca söyledik. Jandarmanın veri tutması olumlu karşılanmalı. Çünkü bir devlet mekanizması verileri tutuyor ve yıllardır kadın cinayeti ismi bile kullanılmazken, artık 'Kadın cinayeti' tanımı kullanılıyor. Ancak raporda yer alan veriler ile bizim tuttuğumuz veriler arasında farklılıklar bulunuyor"

    Koruma altındaki kadınların öldürülmesini değerlendiren Susuz, "Yasalar var ama bunun işleyişinde sıkıntı var. O nedenle koruma kararı olan kadınlar öldürülüyor. Devletin ciddi anlamda yasayı uygulamadaki eksiklikleri söz konusu. Bunlar da maalesef kadınların hayatına mal oluyor. İstanbul Sözleşmesi'nin her maddesi, etkin bir şekilde uygulansın. O zaman kadın cinayetlerinin durdurulabileceğini göreceğiz" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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