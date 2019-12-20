Adalet Nöbeti bu kez Adana'da tutuldu: Kadın cinayetleri politiktir

Her ay bir ilde düzenlenen Adalet Nöbeti bu ay Adana’da düzenledi.

26 barodan avukatlar, bu kez kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek için "Kadınlar İçin Adalet" talebiyle Adana Adliyesi Taş Bina önünde bir araya geldi. Kadın avukatların önde yer aldığı nöbet eyleminde, kadına yönelik şiddetin artmasında yargı kararlarının etkisinin altı çizilerek kadın cinayetlerinin politik olduğuna dikkat çekildi.

Nöbet eylemine; Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Antep, Hatay, İstanbul, İzmir, Maraş, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Urfa, Tekirdağ, Tunceli, Van, Yalova, Siirt, Batman, Muş baro başkanları ve temsilcileri katıldı.

"TAHİR ELÇİ DAVASI HIZLDIRILMALI"

Geçen ay Diyarbakır’da yapılan nöbet eyleminin Tahir Elçi anısına yapıldığını hatırlatan Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, soruşturmada bir adım bile ileri gidilmediğini söyledi. Her gün yeni bir kadın cinayeti haberi geldiğini belirten Küçük, Ordu’da Ceren Özdemir’in katledilmesiyle ilgili davanın hızlı bir şekilde açıldığını belirterek "Pazartesi günü birçok ilden bu duruşmayı takip edeceğiz. Bu adalet mekanizmasının Tahir Elçi katliamında da hızlı olmasını istiyoruz. Faillerin bulunmasını ve hak ettiği cezayı almaları noktasında etkili soruşturman bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi.

"KADIN CİNAYETLERİNİN SORUMLUSU AYRIMCI POLİTİKALARDIR"

Aydın Barosundan Zehra Çobanyıldızı konuştu. Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan Zeliha Erdemir adlı kadının hâlâ boşandığı eşi tarafından tehditlere ve hakaretlere maruz bırakıldığını belirterek "Baro olarak Erdemir’e destekte bulunuyoruz. Herkesin daynışma göstermesini bekliyoruz" dedi.

Bursa Barosu adına Baronun Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Evke Yetkin konuştu. Kadınlar için adalet talep etmeye devam edeceklerini ifade eden Yetkin, “Kadınlar her gün birer ikişer öldürülürken, devletin kadın cinayetlerini önleme görevini yerine getirmesi beklenirken çocuk tecavüzcülerine af, kadına şiddetin önlemsinde etkili olan İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmaya çalışılması ve nafaka ve aile hukukuna ilişkin arabuluculuk uygulamasının getirilmeye çalışılması gibi konular tartılmaya açılmaktadır” dedi. Şiddet ve çocuk istismarını meşrulaştırılacak bu düzenlemeleri kabul etmeyeceklerini ifade eden dile getiren Yetkin, “Kadın cinayetlerinin sorumlusu sadece eli sopalı katiller değildir. Birinci sorumlusu baskıcı, ayrımcı politikalarla erkeği kadınla eşit görmeyen çağ dışı zihniyettir. Taciz, tecavüzü meşrulaştıranlardır" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

(Adana/EVRENSEL)

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