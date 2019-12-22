Adana’da 10 Ekim Katliamı davası paneli düzenlendi

Çağdaş Hukukçular Derneği 10 Ekim Ankara Katliam davasına ilişkin bir panel düzenledi. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen panelde, dava avukatlarından Tugay Bek moderatör olarak, dava sürecini takip eden Av. Eylem Sarıoğlu ile Dr. Barış Işık da konuşmacı olarak yer aldı.

Avukat Eylem Sarıoğlu, 10 Ekim Katliamı davasının sadece Türkiye’nin en büyük katliamı olması ile değil Türkiye’nin siyasi tarihini değiştirmek amacıyla yapılması ile de önemli olduğuna dikkat çekti. İddianamenin bir sanığın ifadelerinden oluşan itiraflar ve dijital belgelerden oluştuğunu ifade eden Sarıoğlu, “Mülkiye müfettişlerinin raporuna rağmen kamu görevlilerinin olmadığı, sanıkların birbiri ile olan bağlantılarının yer almadığı iddianamede 36 kişiyi alt alta yazıp üst sınırdan ceza isteyerek kamunun sorumluluğunda uzak bir iddianameydi. Biz en başında kendi iddianamemizi yazmamız gerektiğine karar verdik” dedi.

"IŞİD’İN EYLEMLERİ İNSANLIĞA KARŞI SUÇ"

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görev yaparken sözleşmesi yenilenmeyen Dr. Barış Işık da 10 Ekim Katliamı anmasına katıldığı ve yine 10 Ekim ile ilgili bir panelde insanlığa karşı suçlar konusunda konuştuğu için sözleşmesinin yenilenmediğini hatırlatarak “Tarihi bir davaya dahil olmayacaktım tabi. Bilim insanının görevi budur” dedi.

Dava ile ilgili kamunun sorumluluğu ve saldırının insanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamında olması ile ilgili konuşan Işık, fiziki takipte olan sanıkların takip altında olduğunu, tapelerde bombacı olduklarını söylediklerini ve haklarında ihbarlar olduğunu belirterek “Bombalı saldırı yapacaklarına dair 62 istihbarat var. İstihbarat saklanıyor. Nasıl olur da tek bir kamu görevlisi yargılanmaz?” dedi. Işık, mahkemenin konuyu devlete karşı suç olarak değerlendirmesini eleştirerek devletin sorumluluğunu gizlemek için bu yola başvurulduğunu söyledi.

Fotoğraf: Evrensel

(Adana/EVRENSEL)

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