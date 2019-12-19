19 Aralık 2019 17:21

Adana Barosu 10 Ekim Katliamı paneline davet edildi

Çağdaş Hukukçular Derneği, Adana Baro Başkanı Veli Küçük'ü ziyaret ederek, Adana'da yapılacak olan 10 Ekim Katliamı paneline davet etti.

Avukat Sefa Aydoğan (solda), Adana Baro Başkanı Veli Küçük (ortada) ve Av. Tugay Bek (sağda)

Avukat Sefa Aydoğan (solda), Adana Baro Başkanı Veli Küçük (ortada) ve Av. Tugay Bek (sağda) | Fotoğraf: Evrensel

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    Çağdaş Hukukçular Derneği, Adana Baro Başkanı Veli Küçük'ü ziyaret ederek 10 Ekim Ankara Katliamı davasının anlatıldığı "Duymak Zorundasınız" kitabını sundu ve Baroyu panele davet etti. Baro Başkanı Küçük, tüm avukatları panele katılmaya çağırdı.

    Çağdaş Hukukçular Derneği Kurucusu Avukat Sefa Aydoğan ile Baro Cezaevi Komisyonu Başkanı Avukat Tugay Bek, 10 Ekim Ankara Katliamı'nda yaşamını yitirenlerin yakınlarının adalet mücadelesini anlatan "Duymak Zorundasınız" kitabını Baro Başkanı Av. Veli Küçük’e hediye etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Baro Bakanı Av. Küçük, Çağdaş Hukukçular Derneği Adana Şubesi tarafından 22 Aralık 2019 Pazar günü Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda saat 13.00’de yapılacak "10 Ekim Ankara Katliamı ve Davası" paneline davet edildi.

    "DAVA SÜRECİNİN SİYASİ VE HUKUKİ PANORAMASI AKTARACAK"

    Av. Sefa Aydoğan panel hakkında bilgi verdi. Aydoğan, Özcan Yaman tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi sonrasında moderatörlüğünü Av. Tugay Bek’in üstleneceği, konuşmacı olarak Av. Eylem Sarıoğlu ve Dr. Barış Işık’ın katılacağı panelin, dava sürecinin siyasi ve hukuki panoraması aktaracağını ifade etti. Aydoğan, IŞİD’in düzenlediği katliamın yargılamasının Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldüğünü, bir kısım sanıklar için hüküm verilirken, firari sanıklar yönünden yargılamanın halen devam ettiğini vurguladı.

    "ARTIK YENİ ACILARA TANIK OLMAK İSTEMİYORUZ"

    Baro Başkanı Av. Veli Küçük de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve katılım sağlayacağını söyledi. Katliamı, hukuksal süreci öğrenmek adına tüm avukatları panele katılmaya çağırdı. Dava sürecinin tarihe bir kayıt olarak bırakılması açısından eserin önemli olduğunu vurgulayan Küçük, "Katliamda yitirdiğimiz 103 yurttaşımızı bir kez daha saygıyla ve özlemle anıyorum. Artık yeni acılara tanık olmak istemiyoruz" dedi. (Adana/EVRENSEL)

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