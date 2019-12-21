İsveç'e dönen Greta Thunberg, "okul grevi" eylemini sürdürüyor

ABD ve İspanya'da düzenlenen iklim zirvelerine katılan Greta Thunberg, İsveç'e döner dönmez cuma günleri İsveç Parlamentosu'nun önünde sürdürülen "okul grevi" eylemine katıldı.

Thunberg'in İsveç'ten ayrılmasından sonra da okul arkadaşları ve değişik yaş grubundan pek çok kişi cuma günleri saat 8.00-15.00 arası bir araya gelerek ”Fridays for future” eylemlerini sürdürüyor.

Noel tatilini geçirmek için İsveç'e gelen Thunberg, "okul grevin"in 70'incisine katılacağını Instagram hesabından duyurdu.

Greta'yı arkadaşlarının yanı sıra yaşları 7 ila 12 arasında değişen bir grup ilkokul öğrencisi ellerinde iklim krizinin önlenmesini talep eden pankratlarla karşıladı.

Thunberg, eylemi sürdürenlerle selamlaştıktan sonra İsveç Haber Ajansı TT'ye kısa bir açıklama yaptı. ”Biz insanlar sosyal hayvanlarız ve bir birimizi taklit ederiz. Ve bir kriz durumunda biri harekete geçerse diğerleri onu izler” dedi.

Thunberg, Time dergisinin kendisini yılın kişisi seçilmesini nasıl karşıladığı sorusuna ”Gerçekten bunun hareket için bir önemli olmasını umuyorum, elbette bu ödülü hareket almalıydı. Bir uyanışa neden olmasını ve daha fazla kişiyi iklim aktivistliğine motive etmesini umuyorum. Belki artık iklim aktivisti kelimesi onur kırıcı olarak görülmekten çıkar ve daha fazla insan saygı gösterir” yanıtını verdi.

Yetişkin bir grup yaşam alanı savunucusu da Dışişleri Bakanlığı'nın ana giriş kapısının önünde iklim değişimine karşı önlem alınması talebiyle bir eylem gerçekleştirdi. (DIŞ HABERLER)

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