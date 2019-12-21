İzmir’de bir kişi banliyö istasyonunda intihar etti
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek, banliyö treni geldiği sırada raylara atlayarak, intihar etti.
Arşiv | Fotoğraf: Evrensel
İzmir’de Nergiz İZBAN Durağı'na gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek, banliyö treni geldiği sırada raylara atladı. Duraktakiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden intihar notu ve kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İZBAN seferleri ise bir süre aksadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Aynı durakta geçtiğimiz Kasım ayında da üniversite öğrencisi Dilan E. (20) raylara atlayarak intihar etmişti. (İzmir/DHA)
İntihar haberi yapılırken nelere dikkat edilmeli?
Kocaeli'de bir vatandaş borçlarını yazıp yaşamını sonlandırdı
Psikolojik sorunlar ve borçlar sürükledi: Sözleşmeli öğretmen intihar etti
Diyarbakır'da zorla evlendirilen çocuğun şüpheli intiharı
İntihar eden Saadet öğretmene yönelik mobbing iddiası ile ilgili soruşturma
Fatih'te intihar eden 4 kardeş | Yardıma başvurmama bireysel bir tercih değil
Evde, işte, sokakta baskı: Eda’nın ölümü intihar mı, cinayet mi?
Borç nedeniyle toplu intihar: 4 kardeşin ölüm sebebi siyanür
Mobbing intihara sürükledi: Sözleşmeli öğretmen yaşamına son verdi
Politik cinayet olarak işçi intiharlarının sınıfsallığı