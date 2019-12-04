Evde, işte, sokakta baskı: Eda’nın ölümü intihar mı, cinayet mi?

Serap CAN

İstanbul

Geçtiğimiz Kasım ayında 39 kadın öldürüldü. Katledilen kadınlardan 11’inin ölümü “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçti. Bunlar sadece basına yansıyanlar. Yıllarca şiddete uğrayan ve bu şiddet yüzünden intihara sürüklenen kadınlar ise çoğu zaman haberlere bile yansımıyor. Tıpkı Pendik’e bağlı Esenyalı Mahallesinde iki hafta önce intihar eden Eda Çakar gibi.

Bundan 2 yıl önce, yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle eşini güçlükle ikna ederek Tuzla’da bir fabrikada çalışmaya başlayan Eda Çakar 6 ay çalıştıktan sonra ustabaşı ve şefin iftiralarına maruz kalmış, buna karşı çıkmasına rağmen işten ayrılmak zorunda kalmıştı. Fabrikada olanlar eşinin de kulağına gitmiş ve Çakar’ın hayatı darmadağın olmuştu. Yaşadıkları sonrası Esenyalı Kadın Dayanışma Derneğine başvurarak yardım isteyen Çakar, Evrensel'in aylık eki olan Ekmek ve Gül’e de yaşadıklarını anlatmıştı. Fabrikada yaşananların ardından evde kocasının baskısının katlanarak arttığını anlatan Çakar, çocukları nedeniyle boşanamadığını dile getirmişti. Aradan geçen süre boyunca Çakar’ın yaşadığı şiddetin artarak devam etti ve Eda Çakar’ın15 gün önce evinde kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi.

ABİSİ CİNAYETTEN ŞÜPHELENİYOR

Eda Çakar’ın abisi Metin Okut ise, kardeşinin intihar ettiğini düşünmüyor.Kardeşinin ölümünden yaklaşık 1 saat sonra haberleri olduğunu belirten Okut, “Eda’nın boynunda ip izi, herhangi bir morluk yoktu” diye konuştu. Otopsi sonucunu beklediklerini söyleyen Okut, evde yaşanan şiddetten haberdar olduklarını, bu şiddetin Eda’nın ölümüne yol açtığını düşündüklerinin altını çizerek şikayetçi olacaklarını dile getirdi. Okut şöyle konuştu: “Ben Eda’nın eşi tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum. Sıkıntıları vardı, evde baskı görüyordu. Yaşadıklarını kız kardeşlerine anlatıyordu. Eda, çocukları için her şeyi yapardı, intihar edecek bir psikolojide değildi. Biz şikâyetçi olacağız, olayın sonuna kadar arkasındayız. Benim için bu saatten önemli olan yeğenlerim, onlara bir gelecek hazırlamaya çalışacağım.”

"ŞİDDET İNTİHARA SÜRÜKLEDİ" İDDİASI

Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Adile Doğan ise maruz kaldığı şiddetin Eda Çakar’ı intihara sürüklediğini düşündüklerini söyleyerek süreci şöyle anlattı: “Eda ile bir kampanya sırasında tanışmıştık. Eşinden gördüğü şiddeti, kıskançlık yüzünden eşinin hayatını çok kısıtladığını, sürekli kendisini kontrol altında tuttuğunu, para vermediğini anlatıyordu. Ama çocuklarının düzenini bozmamak için, onların babalarından uzakta büyümelerini istemediği için boşanmayı düşünmüyordu. Biz tanıştıktan yaklaşık 6 ay sonra şiddet daha da dayanılmaz hale gelince çocuklarını alıp ailesinin yanına, Zonguldak’a gitti. Bütün yaz orada kaldı, oradayken de bize ulaşarak boşanmak için avukat desteği istemişti, biz de yardım ettik. Ama sonra toplumsal baskı nedeniyle, ‘yuvan dağılmasın, her evde olur bunlar’ gibi sözlerle eve dönmek zorunda kalmıştı. İstanbul’a döndükten sonra yeniden görüşmeye başladık, en son 20 gün önce görüştüğümüzde ‘Her şey daha kötü oldu’dedi. Görüşmek için sözleştik, ama bir daha görüşemedik. Çocukları için o şiddet dolu eve geri dönmüştü, her şeyi çocukları için yapıyordu, sonsuza dek çocuklarını bırakıp intihar edeceğini hiç düşünüyorduk. Öte yandan dini inancı çok güçlüydü, ‘Allah’ın verdiği canı Allah alır’ diyordu.”

"BU SARMAL EDA’YI ÖLÜME GÖTÜRDÜ"

Haberi aldıktan sonra komşularla görüştüklerini de anlatan Adile Doğan, intihardan 1 gün önce eşi ve eşinin kardeşiyle büyük bir kavga yaşandığını aktardıklarını söyledi.

Eda Çakar’ın hem evde, hem işyerinde maruz kaldığı baskı, şiddet ve haksızlıkların hem de toplumsal baskıların onun ölümüne yol açtığını dile getiren Doğan, “Eda kendi kendine ölmedi. İntihar ettiyse bile bunun nedenleri vardı. İşyerinde bir kadına iftira atanlar, onu şiddet gördüğü eve göndermeye çalışanlar, en başta da şiddetin her türlüsünü uygulayan kocası bu ölümün sorumlusudur. Biz de Eda’nın ölümünün peşini bırakmayacağız.Bu şiddet sarmalının başka kadınların da ölümüne neden olmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği’nin çağrısıyla 6 Aralık Cuma günü saat 14.00’te kadınlar, dernek binası önünde şiddete ve kadın cinayetlerine karşı eylem yapacak.

"İNTİHAR EDECEĞİNİ DÜŞÜNMEZDİK"

Görüştüğümüz yakın arkadaşları ise Eda Çakar’ın intihar haberini üzerinden yaklaşık 1 hafta geçtikten sonra öğrendiklerini dile getirerek şöyle konuştular: “Eda çok büyük sıkıntılara katlandı ama hep güzler yüzlüydü. Morali çok bozuk olduğunda anlatırdı yaşadıklarını, saklamazdı. Çocuklarına çok bağlıydı. Böyle bir şeyi beklemiyorduk hiç.”

ŞİDDET KAYGISI NEDENİYLE ADINI GİZLEMİŞTİ

2 Haziran 2018 tarihli Ekmek ve Gül’de yayınlanan yazıda Eda Çakar yaşadıklarını anlatmış ancak eşinden gördüğü baskıdan çekindiği için yazıda müstear isim kullanarak “Elif” ismiyle yayınlamıştık. Çakar yazıda, yaşamının ve tüm isteklerinin eşi tarafından nasıl sınırlandırıldığını, şiddetle karşılık bulduğunu ve işyerinde yaşadığı süreci açıklıkla anlatmıştı.

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Eda Çakar, Esenyalı Kadın Dayanışma Derneğinde katıldığı bir toplantıda da yaşadığı şiddeti işte bu çarpıcı sözlerle dile getirmişti. (EKMEK VE GÜL)

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