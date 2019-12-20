20 Aralık 2019 23:03

"Yaşam Nöbeti" temsilcileri İmamoğlu ile görüştü: Atlı fayton tamamen yasaklansın

Adalar'da atlı fayton işkencesinin son bulması talebiyle İBB önünde eylem yapan hayvan hakları savunucuları Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Görüşmeden istenen sonuç alınamadı.

Ekrem İmamoğlu,

Fotoğraf: İBB

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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde Ekrem İmamoğlu'nun verdiği sözü tutarak Adalar'daki atlı fayton uygulamasına son vermesi talebiyle "Yaşam Nöbeti" tutan hayvan hakları savunucuları, Belediye Başkanı İmamoğlu ile görüştü. İmamoğlu, görüşmede Ada'da ulaşımın yüzde 90 oranında elektrikli araçla sağlananmasının alt yapısını oluşturduklarını ve atlı fayton uygulamasının tamamen İBB kontrolünde olacağını söyledi. Görüşmede taleplerinin karşılanmadığını ifade eden hayvan hakları savunucuları, atlı fayton yüzde 100 kaldırılana kadar "Yaşam Nöbeti"ni sürdüreceklerini belirterek, halkı eyleme desteğe çağırdı.

    Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Saraçhane’deki merkezi önünde eylem yapan hayvan hakları savunucularından 7 temsilciyle makam odasında görüştü.

    "HAYVAN HAKLARI TAAHHÜTNAMESİNİ İMZALADINIZ, 'KALDIRACAĞIM' DEDİNİZ"

    Adalar’da düzenlenen çalıştaya davet edilmediklerini belirten Zülal Kalkandelen, “Düzenlenen çalıştayın sübjektif olduğunu düşünüyorum” dedi. Kalkandelen, “Biliyorum bu bir gelenek olmuş, alışkanlık olmuş, kimisi için Ada’nın simgesi olmuş. Doğru. Ama biz de diyoruz ki bazı simgeler, bazı gelenekler, zaman içerisinde değiştirilmeli. Çünkü, toplumlar ancak böyle uygarlaşabilir. Siz, göreve geldiğinizde, herkes için çok daha yaşanabilir bir kent vadettiniz. ‘Her şey daha iyi olacak’ dediniz. Biz, hayvanlar için de iyi olacağını düşündük. Çünkü siz, hayvan hakları taahhütnamesini de imzaladınız. ‘Kaldıracağım’ dediniz” diye konuştu.

    “MEDYA, 81 AT ÖLMEYİNCE İLGİLENMİYOR”

    Aradan zaman geçtiğini belirten Kalkandelen, “Orada at sömürüsü çok yoğun, yaz aylarında özellikle turistlerin yığılmasıyla korkunç boyutlara ulaşıyor. Sizin döneminizin sorunu değil bir kere bu. Bu, çok daha önceden başlamıştı. Yıllardır devam ediyor. Biz, o zamandan beri protesto halindeyiz. Hep kalkmasını istedik. Ruam hastalığı zaten hep çıkıyordu. Yine çıktı. Maalesef medya da böyle 81 at ölmeyince ilgilenmiyor. Biz bunu savunduğumuzda diyorlar ki; ‘Viyana’da da var, New York’ta da var’. Doğru var. Ben, orada yaşadığımda orada da atlar ölüyordu. Orada da hayvan aktivistleri her gün eylemdeydi” dedi.

    İMAMOĞLU: "BURAYI KAPATTIK, HADİ GÜLE GÜLE" DİYEMEYİZ

    Sübjektif bir çalıştay yapmadıklarını savunan İmamoğlu, “Çalıştayda, herkesi dinleme sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Orada bu işi yapan insanlar var, hayvanlar var; onlar ne olacak? Yüzlerce insan ama doğru ama yanlış, bu işi orada yapıyor. Biz, insani bir çözüm bulmak zorundayız. Bu benim işim. Biz, o insanlarla görüşüyoruz. Onların sorunlarını çözme noktasında her gün bir adım atıyoruz. Biz, bu insanlara şunu diyemeyiz: ‘Burayı kapattık, hadi güle güle!’ Bir başka kaosu yaratırsınız. Bunu çözeceğiz” dedi.

    “'GELİR GELMEZ KALDIRACAĞIM' DEMEDİM, 'TARAFLARI DİNLEYECEĞİZ' DEDİM”

    Atlı faytonlar için "Gelir gelmez kaldıracağım" diyenin "karşı taraf" olduğunu savunan İmamoğlu, "Ben, ‘Gelir gelmez kaldıracağım’ demedim. Adalar’daki konuşmamı lütfen dinleyin. O zaman bile, ‘Tarafları dinleyeceğiz’ dedim" ifadelerini kullandı.

    "Bir başkası yarış atını da istemiyor. Başka biri taşımacılıkta da istemiyor. Bunun sonu yok. Ben burada, bunu bütünüyle çözecek hakim konumunda değilim" diyen İmamoğlu, ancak Adalar'da yapılanın yüzde 90’ının yanlış olduğunu tespit etmiş birisi olduğunu ifade etti.

    "TAŞIMACILIĞIN YÜZDE 90'I ELEKTRİKLİ ARAÇLA SAĞLANACAK"

    İmamoğlu devamında çözüm önerilerini şöyle aktardı:

    "Biz, yüzde 90 oranında, taşımacılıkla ilgili süreci tümüyle elektrikli araçla çözeceğimizin alt yapısını oluşturduk. Tümüyle elektrikli araçlarla bu süreceği çözeceğimizin alt yapısını oluşturduk. Arkadaşlarım, yaklaşık 2-2,5 aydır araç modelleriyle ilgileniyorlar. Ada’ya biz, yakıtlı araç sokmak istemiyoruz. Sizi tümüyle mutlu edemeyebilirim. Hayvan dahil, araçlar dahil, hiçbir şahıs muhatabı kalmıyor. Tümüyle bu iş, İBB kontrolünde olacak. Bir şahsa ya da bir ahıra emanet değil. Veterinerine kadar bütün unsurlarıyla. Bu denetimli mekanizmanın alt yapısını arkadaşlarım oluşturuyorlar.”

    İNMEZ: FAYTONCULARIN EKOLOJİK İŞLERDE İSTİHDAM EDİLMESİ BİZİM DE TALEBİMİZ

    Görüşmeyi Evrensel'e değerlendiren İstanbul Vegan İnisiyatifi Kurucusu İlker İnmez, İmamoğlu'nun Adalar Ulaşım Çalıştayı sonuçlarından farklı olarak yalnızca "Henüz net bir kararımız yok" dediğini söyledi.

    "Adalardaki ulaşım sorununun ekolojik yöntemlerle çözülmesi ve işinden olacak faytoncuların ekolojik işlerde istihdam edilmesi bizim de taleplerimiz arasındaydı" diyen İnmez, İmamoğlu'nun "Geri kalanı için bana güveniz gerekir" dediğini aktardı.

    "SORUNUN YÜZDE YÜZ ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

    Görüşmeye katılan herkesin sorunun yüzde yüz çözülmesini talep ettiğini vurgulayan İnmez, Adalar'da binden fazla at olduğunun bilindiğini ve ruam hastalığının yeni olmadığını hatırlatarak fayton uygulamasının "nostalji" olarak devam etmesinin çözüm olmayacağının altını çizdi.

    "KAÇAK AT GETİRİLMESİ SORUNUNU DA ATLI FAYTONUN KALDIRILMASI ÇÖZER"

    Adalar'a kaçak yollarla at getirilmesinin de görüşmede gündeme geldiğini belirten İnmez, İmamoğlu'nun "Kaçak bizim kontrolümüz dışında" dediğini aktardı. İnmez, bu sorunun çözümünün de atlı faytonun tamamen kaldırılmasıyla mümkün olacağını söyledi.

    "YAŞAM NÖBETİ"NE KATILIM ÇAĞRISI

    İmamoğlu'nun, eylemin devam edip etmemesinin kendilerinin inisiyatifinde olduğunu ancak devam etmemelerini tavsiye ettiğini belirten İnmez, talepleri karşılanana kadar "Yaşam Nöbeti"ni sürdüreceklerini söyledi. İnmez ayrıca hayvan haklarını, yaşam hakkını savunan tüm yurttaşları eyleme katılmaya çağırdı. (İstanbul/EVRENSEL)

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