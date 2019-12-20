Murat Dağı davasında mahkeme "ÇED olumlu" kararını iptal etti

Murat Dağı’nda Anadolu Export Maden San. ve Tic. A.Ş.’nin gümüş madeni projesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği "ÇED olumlu" kararı, mahkeme tarafından iptal edildi.

Kütahya'nın Gediz İlçesi, Karaağaç Köyü mevkii sınırlarında Anadolu Export Maden San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Yıldız-Altın Gümüş Madeni Kapasite Artırımı Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Kırma-Eleme Tesisi" projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 8 Mayıs 2019 tarihli ve 5508 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" raporu, Kütahya İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

"MÜCADELE SONUÇ VERDİ"

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, iptal kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Murat Dağı için mücadelemiz sonuç verdi. Murat Dağı davasında mahkeme ÇED olumlu kararını iptal ederek, Gediz havzası ve çok önemli su kaynaklarını barındıran Murat Dağı'nın yok olmasına izin vermedi. Termik santrallere filtre takılmamasını 'veto' ettirdikten sonra ikinci mücadeleden de zaferle ayrıldık. Karar tüm bölge halkına hayırlı olsun” dedi. (HABER MERKEZİ)

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