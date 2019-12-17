Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TEMSA işçilerini ziyaret etti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bankaların haciz işlemi başlatmasının ardından üretimini durduran TEMSA fabrikasında çalışan işçilerle bir araya geldi. Özçelik-İş Şube binasında gerçekleşen ziyarette, fabrikayı da ziyaret ettiğini dile getiren Karalar, “TEMSA'nın kapanmaması için çalışacağız” dedi.

Firma yetkililerinin kendisine verdiği bilgileri aktaran Zeydan Karalar, “26 milyon dolarlık satışa hazır ürünün bulunduğunu söylediler. Bankaların tahsil etmek istedikleri borçların ise yüzde 80’i 2020 yılına ait”dedi.

Özçelik-İş Şube Başkanı Sedat Aydın, desteklerinden dolayı Zeydan Karalar’a teşekkür ederek üretime başlamak istediklerini söyledi. Sürecin gecikmesi durumunda fabrika önünde toplanacaklarını dile getiren Aydın, belirsizliğin çalışanları olumsuz etkilediğini, işçilerin ekmeklerine sahip çıkmak istediklerini söyledi.

Hak-İş Adana İl Başkanı Abdurrahman Yücel ise “13 yıl TEMSA’da işçilik yaptım. Kapanma kelimesini ağzıma almak istemiyorum ancak böyle giderse işsizlikte şampiyon olacağız” dedi.

Söz alan işçiler ise sürece ilişkin taleplerini dile getirerek üretimin ne zaman başlayacağına ilişkin firma yetkililerinden bir açıklama olup olmadığını sordu. Adana’da kapanan işletmeleri işaret eden bir işçi, “Güney Sanayi, Özbucak gibi olmak istemiyoruz. TEKEL kapandı, AVM diktiler. Böyle olmak istemiyoruz. Evimize helal lokma götürmek istiyoruz” dedi.

Siyasi partileri ziyaret ettiklerini dile getiren başka bir işçi ise “Milletvekillerimiz Mecliste gündeme getirdi ancak AKP gündeme getirmiyor” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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