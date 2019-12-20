HDP Kulp ilçe binasına 3 gün içinde ikinci taşlı saldırı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kulp ilçe binası 3 gün içinde iki kez saldırıya uğradı. Dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilen taşlı saldırıda binanın camları kırıldı.

HDP Kulp İlçe Eş Başkanı Remzi Altın, daha önce de benzer saldırılar yaşamaları sonucu parti bürosunu taşıdıklarını fakat saldırıların devam ettiğini belirtti. En son 3 gün önce gece yine taşlı saldırı gerçekleştirdiğini ve büronu camlarının kırıldığını söyleyen Altın, "Emniyeti aradık fakat kimse gelmedi. Bu sabah geldik, camı çerçeveyi aşağı indirmişler" dedi.

Fotoğraf: HDP

Remzi Altın, saldırıyı gerçekleştirenlerin Kulp'ta geçtiğimiz eylül ayında yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları olduğunu ve bu durumdan HDP'yi sorumlu tuttuklarını ifade ederek "Koruyucular sistem eliyle bunu yapıyor. Akrabalarını patlamada kaybedenler bu durumu gerekçe göstererek 'HDP' yi Kulp'ta kapatacağız' diyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bunu devleti arkalarına almadan yapabilirler mi? Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü burada, atılan taşlar deliller burada, kimin yaptığı ortaya çıkarılsın" dedi.

Fotoğraf: HDP

(Diyarbakır/EVRENSEL)

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