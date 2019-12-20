20 Aralık 2019 08:35
Diyarbakır Sur Belediye Eş Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı
Diyarbakır Sur Belediye Eş Başkanı Filiz Buluttekin ve Meclis Üyesi Yılmaz Eken’in evleriyle Sur Belediyesi binasına operasyon düzenlendi, Buluttekin ve Eken gözaltına alındı.
Fotoğraf: MA
Diyarbakır merkez Sur İlçe Belediyesinin hizmet binasına sabah saatlerinde polislerce baskın düzenlendi. Polislerin ablukaya aldığı binada arama sürerken Sur Belediye Eş Başkanı Filiz Buluttekin ve Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Eken’in evlerine sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Evlerde yapılan aramalar sonucu Buluttekin ve Eken gözaltına alındı.
Gözaltı gerekçeleri hakkında bilgi alınamayan Buluttekin ve Eken, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Sur Belediyesi Eş Başkanı Cemal Özdemir’in de evine baskın yapıldığı belirtildi. Özdemir evinde bulunamazken polisler yaptıkları aramadan sonra evden ayrıldı.
Belediye meclis üyeleri ve personellerin aramaların sürdüğü belediye binasına girişine ise izin verilmiyor. (MA)
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