Kılıçdaroğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması: Hiç kimse buraya beş kuruş para ayırmasın

Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çarpık kentleşme varsa kent kimliğini kaybeder. En tipik örneği İstanbul’dur" dedi. Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul projesi için "Hiç kimse buraya beş kuruş para ayırmaya kalkmasın, ayırdıkları paranın kuruşu dahi verilmeyecektir. İstanbul'a ihanete doyulmadılar mı?" ifadelerini kullandı.

Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi açılışında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Sadece ülkelerin değil metropollerin de yarıştığı bir 21. yüzyıldayız. Elbette bu yarışma içinde kentlerin kimliği önemlidir. Kentin kirliliklerden arınması lazım. Kente gelen kişi kentin kimliğini bilmeli. Çarpık kentleşme varsa kent kimliğini kaybeder. En tipik örneği İstanbul’dur. Bir siyasal anlayış sonradan dönüp bir iç hesaplaşmayla 'Biz ihanet ettik, etmeye devam ediyoruz' diyorsa oturup hepimizin düşünmesi lazım. Sadece İstanbul’a ihanet midir bu? Yoksa bu Türkiye’nin tarihine de bir ihanet midir? Bunu böyle anlamak gerekiyor."

"Tabela kirliliğinin yaşandığı bir kentle tabela kirliliğinin olmadığı bir metropol düşünün. Başına her an bir tabela düşebilir."

"Kenti bir yasaklar manzumesi haline getirince turist hangi gerekçeyle gelsin size? Metropollerin sanatla kucaklaşması, sanatçıyı kucaklaması lazım."

"Paris'e gittiğinizde hemen hemen her yerde ressamları görürsünüz. Niçin bizde yok? Böyle alanlarımız yeterli mi? Hayır. O zaman yolun başındayız demektir, biraz daha çaba harcamamız gerekiyor."

"(Kanal İstanbul projesi) Herkes hayır diyor ama bir kişi ben yapacağım diyor. Hangi akıl, hangi mantık, hangi para? Ben yapacağım diyor. İlla ben Karadeniz’i Marmara ile buluşturacağım diyor. Yapamazsın kardeşim. Zaten yapamayacaksın, ilk seçimde gideceksin. Hiç kimse buraya beş kuruş para ayırmaya kalkmasın, ayırdıkları paranın kuruşu dahi verilmeyecektir. İstanbul'a ihanete doyulmadılar mı? Bir tarih bir kültür rant için mahvedilir mi?"

Reklam