Muş'ta gözaltına alınan 5 belediye eş başkanından 2'si tutuklandı

Muş'ta gözaltına alınan ve yerlerine kayyum atanan Bulanık Belediyesi Eş Başkanı Eylem Saruca, Varto Belediyesi Eş Başkanı Mahmut Yalçın ve Erentepe Belediye Başkanı Dilaver Kesik adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Bulanık Belediyesi Eş başkanı Adnan Topçu ve Varto Belediyesi Eş Başkanı Ülkü Karaaslan tutuklandı.

Muş’ta 17 Aralık'ta ev baskınlarında "terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" iddiasıyla gözaltına alınan ve bu sabah yerlerine kayyum atanan HDP'li Bulanık Belediyesi Eş Başkanı Eylem Saruca ve Erentepe Belde Belediyesi Başkanı Dilaver Kesik savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

Varto Belediyesi Eş Başkanları Ülkü Karaaslan ve Mahmut Yalçın ile Bulanık Belediyesi Eş Başkanı Adnan Topçu ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen Mahmut Yalçın adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılırken, "terör örgütü propagandası yapma" iddiasıyla Adnan Topçu ve Ülkü Karaaslan tutuklandı.

Tutuklanan Topçu ve Karaaslan Muş E Tipi Cezaevi’ne götürüldü. (Muş/MA)

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