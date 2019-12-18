CHP'li Urla Belediyesine kayyum atandı
İzmir Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz'un "FETÖ üyeliği" iddiasıyla tutuklanmasının ardından valilik, Kaymakam Önder Can'ı kayyum olarak belediyeye atadı.
İbrahim Burak Oğuz | Fotoğraf: Urla Belediyesi
İzmir Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz'un "FETÖ üyeliği" iddiasıyla tutuklanmasının ardından belediyeye kayyum atandı. İzmir Valiliği, tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine, Kaymakam Önder Can'ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.
İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İbrahim Burak Oğuz'un, hakkında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı belirtildi. Oğuz'un Anayasanın 127. maddesi ve Belediye Kanunu'nun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığının belirtildiği açıklamada, "Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46. maddesi kapsamında Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZİ)
Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz "FETÖ üyeliği" iddiasıyla tutuklandı
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