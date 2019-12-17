HDP’den Urla açıklaması: Kayyum HDP ile sınırlı kalmayacak

Urla Belediye Başkanı CHP’li İbrahim Burak Oğuz’un tutuklanmasına tepki gösteren HDP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Salim Kaplan, “Kayyum saldırganlığı HDP ile sınırlı kalmayacak” uyarısı yaptı. HDP, "Bu kez de CHP’li İzmir-Urla belediyesine yönelik olarak benzer bir uygulamayı devreye sokarak kendisi dışındaki tüm çevrelere gözdağı vermeye çalışmaktadır" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Salim Kaplan, CHP’li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz’un tutuklanması ve HDP’li Varto ve Bulanık belediye eş başkanlarının gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.



Kaplan, iktidar bloğunun halkın kendi kendini yönetmesi, seçme seçilme hakkı gibi asgari evrensel kabullere dahi tahammül edemediğini başta Kürtler olmak üzere halkın iradesini gasbetmeye devam ettiğine dikkat çekti.

“REHİN ALMA HAYDUTLUĞU SÜRMEKTE”

19 Ağustos 2019 tarihinden bu yana aralarında 3 büyükşehir belediyesinin de olduğu 28 HDP’li belediyeye el konulduğuna dikkat çekilen açıklamada “Seçilmiş 22 belediye eş başkanımızı rehin alarak hapseden bu saldırgan zihniyet, bugün de Muş’ta Bulanık ve Varto ilçeleriyle, Erentepe beldesi belediye eş başkanlarımızı gözaltına almıştır. Belediye binalarını sabahın erken saatlerinden itibaren ablukaya alan iktidar, halkın iradesine zorla el koyma ve seçilmişlerini rehin alma haydutluğunu sürdürmektedir” denildi.

“BENZER UYGULAMA CHP’Lİ URLA BELEDİYESİNE YAPILDI”

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“HDP’li belediyeler üzerinden Kürt’ün seçme ve seçilme hakkına saldırmaya devam edeceğini tekrar tekrar ilan eden AKP-MHP iktidarı, bu kez de CHP’li İzmir-Urla belediyesine yönelik olarak benzer bir uygulamayı devreye sokarak kendisi dışındaki tüm çevrelere gözdağı vermeye çalışmaktadır.”

“YENİ YAŞAMI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Cumhuriyet’in demokratikleşmesini engellemek için seferber olan zorba iktidar bloğu, halkların demokratikleşme taleplerini bastırmak için faşizmi tahkim etmek istese de, bizler faşizmi mutlaka durduracağız. Statükoda ısrar ettikçe dağılan, yıprandıkça saldırganlaşan, çözemediği oranda çözümsüzlüğü derinleştiren bu despotik iktidar anlayışı karşısında demokratik, çoğulcu, özgürlükçü yeni yaşamı savunmaya devam edeceğiz.”

“MÜCADELE ATEŞİNİ SÖNDÜREMEYECEKLER”

“İktidar ve siyaset elitleri partimizi geriletmek, ilerleme enerjisini kırmak için ellerinden geleni ardına bırakmadı ve bırakmayacak. Bir siyasi partinin karşılaşabileceği en ağır saldırılarla karşı karşıya kaldık, ancak yaktığımız mücadele ateşini söndüremediler, söndüremeyecekler. HDP'nin politik programının ve söyleminin gücü karşısında fikir ve sözleri tükenenler, halkın seçtiği temsilcileri rehin alarak ve belediyelerimize el koyarak kendi çaresizliklerine derman bulamayacaklar.” (MA)



Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz "FETÖ üyeliği" iddiasıyla tutuklandı

Reklam