Muş'ta HDP'li 3 belediyeye kayyum atandı

Dr. Zafer Yörük: Vatandaşa sunulan "kahramanlık macerası" dış borç olarak dönüyor

ABD ile daha önceki krizlerde de gündeme gelen İncirlik’in kapatılması tehdidi ne kadar gerçekçi, Türkiye böyle bir adım atar mı? Siyaset Bilimci Dr. Zafer Yörük ile konuştuk.