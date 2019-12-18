18 Aralık 2019 08:48
Muş'ta HDP'li 3 belediyeye kayyum atandı
Muş'ta Varto ve Bulanık ilçeleri ile Bulanık'a bağlı Erentepe beldesinin HDP'li belediye eş başkanları görevden alındı, yerlerine kayyum atandı.
Fotoğraf: MA
Muş'un Varto ve Bulanık ilçeleri ile Erentepe beldesinin HDP'li belediye eş başkanları görevden alındı, yerlerine kayyum atandı.
Muş’ta dün yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Varto Belediyesi Eş Başkanı Ülkü Karaaslan ve Bulanık Belediyesi Eş Başkanı Adnan Topçu ile Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Keskin, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alındı. Bakanlık kararında, gözaltında bulunan eş başkanların “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla görevden alındıklarını ileri sürüldü.
İçişleri Bakanlığı, CHP Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz’u da “FETÖ'ye üye olmak” iddiasıyla görevden aldı. (HABER MERKEZİ)
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