Kızılcaköy'de sular yeniden ısınıyor: JES şirketinin ÇED raporu kabul edildi

Özer AKDEMİR

Tarım arazilerinin ortasına jeotermal enerji santrali (JES) yapılmasına karşı geçtiğimiz yıl direnişle gündeme gelen ve bu direniş sonrası JES çalışmalarını durduran Kızılcaköy'de sular yeniden ısınıyor. Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 4 Aralık 2019 tarihinde yapılan İnceleme Denetleme Komisyonu (İDK) toplantısında JES şirketinin projesi olumlu bulundu.

ÇED RAPORU NİHAİ OLARAK KABUL EDİLDİ

Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sitesinde yer alan duyuruda, Gürmat Elektirik Üretim A.Ş.tarafından yapılması planlanan Sarı Zeybek JES (54 MWe) projesiyle ilgili hazırlanan ÇED raporunun İDK tarafından yeterli bulunduduğu ve nihai olarak kabul edildiği bilgisi yer aldı. Rapor, Bakanlık ve İl Çevre Müdürlüğünde duyurulurken 10 gün süreyle halkın görüş ve önerilerine açık olacak.

KÖYLÜLERİN DİRENİŞİ SONRASI ŞİRKET GERİ ÇEKİLMİŞTİ

Fotoğraf: Özer Akdemir/Evrensel

Köylerine bir kilometre uzaklıkta, tarım alanlarının ortasında yapılmak istenen JES'e karşı geçitğimiz yıl önemli bir direniş gösteren Kızılcaköylüler, jandarmanın müdahalesine maruz kalmıştı. Köylülerin birçok kişinin yaralanmasına neden olan müdahaleye rağmen direnişte ısrar etmeleri üzerine Aydın Valiliği yasal izin süreci tamamlanmadan çivi dahi çakılmayacağı sözünü vererek jandarmaları çekmişti. Köylüler bunun üzerine köy merkezine kurdukları çadırla nöbete devam ederken, bir taraftan da projeye karşı dava açarak hukuk mücadelelerini sürdürmüşlerdi.

AYDIN'IN YOK OLMASI, HALKIN GÖÇ ETMESİ DEMEK

Aydın Çevre ve Kültür Derneği (AYÇEP) Başkanı Mehmet Vergili, JES yapılmak istenen yerin Aydın'ın içme suyu ihtiyacanı karşılayan İkizdere Barajı'na olan yakınlığına dikkat çekerek, "Bu barajın ve içme suylarımızın da kirlenmesi söz konusu. Bölgeye 17 tane yeni JES yapılması demek Aydın kentinin ortadan kalkması demek. Halkın göç etmesi demek" dedi.

Geçtiğimiz yıllrda Efeler Belediyesi jeotermal araştırma komisyonu tarafından bir rapor hazırlandığını ve bu raporda AKP ve MHP dahil bütün partilerin ortak kararı olduğunu hatırlatan Vergili, "Raporda mevcut JES'lerin iyileştirilmesi, çevresel önlemlerin alınması, aynı zamanda Efeler Belediyesi sınırları içerisine bundan sonra hiçbir JES'in yapılmaması kararı vardı. Bu kararın uygulanması lazım" diye konuştu.

Köylülerin son gelişmeden rahatsız olduklarını ve yeni birtakım girişimlerde bulunacaklarını belirten Vergili, "JES'ler bütün Aydın'ın meselesi. Kenti ayağa kaldırıp hep birlikte karşı çıkmaya çalışacağız. Aydın'a tek kuyu bile açılmamalı" dedi.

KAMUNUN ELİNDE KALAN TEK JES SAHASIYDI

Fotoğraf: Özer Akdemir/Evrensel

Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilmek istenen Çiftlik JES, topraklarının yüzde 85'i jeotermal kullanımına açılan Aydın'da kamunun elinde kalan tek jeotermal sahasıydı. 5 köyün arazisi içerisinde toplam 120 JES kuyusunun açılmasının planlandığı Çiftlik JES sahası ile birlikte Aydın kenti tam anlamıyla JES'ler tarafından kuşatılmış olacak. Kızılcaköy'de evlere 150 metre uzaklıkta yer alan bu kuyular, Dereağzı, Gerenkova, Kardeşköy ve Balıkköy köyleri sınırları içerisine de giriyor.

PROJE TARIM ARAZİSİ VE İNCİR BAHÇESİNDE

Şirketin "Sarı Zeybek" adını verdiği JES projesinde açılmak istenen kuyuların tamamı incir bahçesi ve birinci sınıf tarım arazisinde yer alıyor.

JES tesisi Kızılcaköy merkezine 1,5 kilometre uzaklıkta kurulmak isteniyor. Proje tanıtım dosyasına göre JES tesisine en yakın yerleşim yeri 850 metre güneybatısında Gerenkova Mahallesi. JES alanının 900 metre kuzeybatısında da Dereağzı Mahallesi yer almakta.

Kurulmak istenen JES, aynı zamanda Aydın’ın içme ve sulama ihtiyacını karşılayan İkizdere Barajı’nın da 3 km yakınında yer alacak.

Proje kapsamında 6 lokasyonda 18 adet (10 adet üretim, 8 adet reenjeksiyon) jeotermal kuyusunun açılması planlanıyor. Proje dosyasına göre inşaat çalışmaları sırasında 400, işletme aşamasında ise 35 kişinin çalışacağı bilgisi yer alıyor.

ÇED raporuna göre proje alanı ve etki alanı içerisinde 41 familyaya ait 120 bitki grubu var. Bunlardan 2 tanesi endemik. Yine bazı bitki türleri Bern ve IUCN listelerine göre nesilleri tehdit altında ya da tehdide yakın olarak niteleniyor ve korunması gereken bitki türleri arasında yer alıyor.

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