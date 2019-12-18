Kapitalizmin yeni icadı: İşçiler fazla vakit geçirmesin diye eğik tuvalet tasarlandı

İngiltere merkezli StandardToilet adlı şirket, işçilerin tuvalette geçirdikleri zamanın kısalması için 13 derecelik açıyla öne doğru eğik bir klozet tasarladı. Bu klozet beş dakikadan uzun süre oturmayı zorlaştırıyor.

Sputnik’te yer alan habere göre, merkezi İngiltere Staffordshire’da bulunan "StandardToilet" şirketinin aynı adı taşıyan tasarımı, ofislerde ve kamusal alanlarda kullanılmak amacıyla yapıldı. Mahabir Gill imzasını taşıyan bu tasarıma ilişkin, "Sadece İngiltere’de çalışanların mola sürelerini uzatması 4 milyon sterline mal oluyor" denildi. Gill, "13 derece çok da zahmetli değil ama eninde sonunda kalkmak isteyeceksiniz" diye konuştu. Şirket, fiyatları 150 ile 500 pound (yaklaşık 1.160 TL ile 3.870 TL) arasında değişen bu tuvaletler için yerel konseylerden ve yol üstündeki benzin istasyonlarından hatırı sayılır miktarda talep aldıklarını belirtti. Şirket, işçilerin tuvalette geçirdikleri zamanın verimliliği azalttığını öne sürdü.

"AĞIR İŞ YÜKÜNE DAİR ÇOK ŞEY ANLATIYOR"

İşçilerin tuvalette geçirdiği süreyi kısaltmayı hedefleyen tasarım tepkileri de beraberinde getirdi.

"Around the Toilet" inisiyatifinden Charlotte Jones, "Tuvalette geçirilen zamanı bir tehdit olarak görmek meseleye tamamen yanlış taraftan bakmak anlamına geliyor. Mesaideyken tuvaletin sığınılacak bir yer gibi görünmesi; ağır iş yüküne, yetersiz ofis alanlarına ve yönetime dair daha fazla şeyi anlatıyor" dedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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