Mülteci işçiler çalışma koşullarındaki sorunları TikTok’la anlattı

İstanbul Küçükçekmece’ye bağlı İkitelli’de tekstil atölyelerinde çalışan mülteci işçiler çalışma koşullarındaki sorunları anlatmak için eğlenceli yöntemler kullanıyor. Aziz Halil isimli işçi ve arkadaşları, çektikleri parodi Tik Tok videolarıyla atölyede yaşadıklarını anlattı.

Türkçe ve Arapça konuşmaların yer aldığı videolar, işçilerin hazırladığı altyazılar ile desteklenmiş durumda.

“NE BİÇİM USTAYMIŞ, TUVALETTE BİLE RAHAT BIRAKMIYOR”

İşçiler ilk videoda patron ve ustalardan gördükleri baskıları anlattı. Videoda işçi, atölyede gezinen ve sürekli hızlı çalışılmasına dair komutlar veren ustadan tuvalete gitmek için istiyor. Usta ise işçiye tuvalet için 5 saniye süre veriyor.

“SİGORTASI OLMAYAN GİREMEZ”

İşçilerin Tik Tok’ta paylaştığı ikinci videonun mekanı yine atölyedeki tuvalet ancak bu sefer gündemde sigortasız çalışma var. Çoğu mülteci işçi gibi sigortasız çalıştırılan işçi tuvalete gidiyor ve kapıda “Sigortalı olmayan giremez” yazısı ile karşılaşıyor.

TikTok videolarını hazırlayan genç işçiler, mülteci işçilerin daha düşük ücretlerle çalıştırıldıklarını; sigorta, fazla mesai ücreti gibi en temel haklardan mahrum bırakıldıklarını söyledi. İşçiler, pek çok genç işçiyle ortak olan bu sorunlara videolar aracılığıyla dikkat çektiklerini dile getirdi. (HABER MERKEZİ)

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