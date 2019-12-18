DİSK: TÜİK'in işçinin geçim maliyetinin yüzde 5.3 arttığı iddiası akıl dışıdır

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TÜİK’in Asgari Ücret Tespit Komisyonuna verdiği rakamlarda, işçilerin yaşam maliyetlerinin sadece yüzde 5.3 arttığı iddiasına tepki gösterdi.

2020 asgari ücretinin tespit sürecinde TÜİK’in bir skandala imza attığını belirten Arzu Çerkezoğlu, “TÜİK’in iki hafta önce açıkladığı yıllık enflasyon oranı yüzde 10.53, ortalama enflasyon 15.87’dir. TÜİK’in yine iki hafta önce açıkladığı bir yıllık gıda enflasyonu yüzde 8.89, ortalama gıda enflasyonu yüzde 20.76’dır. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni ekonomi programındaki 2019 enflasyon beklentisi yüzde 12’dir. Ancak TÜİK’e göre işçilerin yaşam maliyetleri sadece yüzde 5.3 artmıştır. Baskılanmış ve iyimser resmi enflasyon oranının bile yüzde 10’un üstünde olduğu bir ortamda işçilerin asgari yaşam maliyetlerinin sadece yüzde 5.3 arttığını iddia etmek akıl dışıdır” dedi.

“Ülkeyi yönetenlerin yapması gereken verilerle oynamak, masa başı mucizeler yaratmaya çalışmak değil, insan onuruna yaraşır bir asgari ücret için gereğini yapmaktır” diyen Çerkezoğlu asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını ve AGİ hariç net 3 bin 200 liraya yükseltilmesini istedi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

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