Varto ve Bulanık belediye eş başkanları gözaltına alındı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 50 kişilik programına 1 milyon 163 bin TL!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın düzenlediği ve Emine Erdoğan ile kızları Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da katıldığı programa 1 milyon 163 bin TL harcandı.