17 Aralık 2019 09:45Son Güncellenme Tarihi: 17 Aralık 2019 10:37
Varto ve Bulanık belediye eş başkanları gözaltına alındı
Varto Belediyesi eş başkanları Ülkü Karaaslan ve Mahmut Yalçın ile Bulanık Belediyesi eş başkanları Eylem Saruca ve Adnan Topçu gözaltına alındı.
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Fotoğraf: MA
Muş'un Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetiminde olan Varto Belediyesi Eş Başkanları Ülkü Karaaslan ve Mahmut Yalçın ile Bulanık Belediye Eş Başkanları Eylem Saruca ve Adnan Topçu, evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.
Emniyete götürülen Adnan Topçu ve Eylem Saruca'nın işlemleri devam ediyor.
Bulanık Belediyesi önünde geniş güvenlik önlemi alırken, belediye binalarında aramalar sürüyor. (HABER MERKEZİ)
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