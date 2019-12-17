Kremlin Sözcüsü Peskov: Erdoğan ve Putin, Libya’yı konuşacak

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında önümüzdeki ay yapılacak görüşmede, "Türkiye’nin, Libya’da uluslararası tanınma elde etmiş hükümete askeri destek vermesi yönündeki bir planı ele alacaklarını" söyledi.

Peskov, “Rusya, Libya’daki krize çözüm bulma bağlamında her tür çabayı ve (bunu yapmak isteyen) ülkeleri destekliyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, Türkiye’nin Libya’da BM tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile General Halife Hafter arasındaki krizde Trablus lehine askeri müdahalede bulunma ihtimalini dışlamayarak, “Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa yeteri derecede neyse gönderebiliriz” demişti. Türkiye’nin son olarak Trablus hükümetiyle imzaladığı deniz sınırı anlaşmasıysa, Kıbrıs ve Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin tepkisini çekmişti. (HABER MERKEZİ)

Libya'da son savaş ve Türkiye-Mısır gerilimi

Libya’dan da arkamıza bakarak geri döneceğiz

Reklam