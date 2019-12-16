Libya’dan da arkamıza bakarak geri döneceğiz

Bir metal işçisi

Kayseri

Merhaba Evrensel okurları.

Sizlerle ülkemizin gündeminde olan Libya meselesi işyerinde nasıl tartışılıyor paylaşmak istedim.

20 yıllık işçilik yapan bir arkadaşımız, “Her yere asker gönderiyoruz, elin memleketinde askerimizin ne işi var. Biz işçilerin parasıyla sürekli bir yere gönderiyorlar. Bizim ne işimiz var Libya’da, Suriye’de bilmem nerede? Gitmediğimiz Ortadoğu ülkesi kalmadı. Cumhurbaşkanı çıkıyor bol keseden atıyor, işçilerin parasıyla ayakta kalan askerleri bu sefer de Libya’ya gönderecekmiş. Her gittiği ülkede arkasına bakarak geri dönüyor. Doğal gaz ve petrol çıkaracaklarmış, sanki çıkarsalar oralardan getirmek ücretsiz, sanki gariban vatandaşa ücretsiz verecekler. İzleyip göreceğiz buradan da. Arkamıza bakarak geri döneceğiz” dedi.

Sonra 15 yıllık bir işçi konuştu: “Türkiye’nin çıkarına olacaksa girelim Libya’ya. Fakat ben çıkarımızın olduğunu düşünmüyorum. Çünkü daha önce girdiğimiz ülkelerden bir çıkar sağlayamadık. Libya’da doğal gaz ve petrol varmış. ABD, Fransa, İngiltere, Rusya bize bırakır mı? Bu ülkelerin hepsi birleşir bize yine bırakmazlar. Çünkü Türkiye’nin dostu yok. Bütün ülkeler bize düşman. Bunun için de Libya’da ne işimiz var”

Sonra söze 40 yıldır çalışan ağabeyimiz giriyor: “Bizim hiçbir zaman dış ülkelerle diyaloğumuz iyi olmadı. Bu ülkenin başına geçenler hep kendi çıkarları için ülkenin çıkarını yok saydılar. Alt tabakadaki işçi, memur, ne yaparsa yapsın dediler. Bizim vergilerimizle bol keseden harcadılar. Kendilerini ve yandaşlarını zengin ettiler. Bunun için boşa çenemizi yormayalım. Biz ne konuşsak da bizi dinlemeyecekleri için bildiklerini yapacaklar. Bu zihniyetle savaşmadığı ülke de kalmaz. Bu nedenle dostu da kalmaz dünyada. Girsin bakalım bu seferde Libya’ya sonra arkamıza bakarak geri döneceğiz"

Son olarak söze 40 yıldır çalışan başka ağabeyimiz giriyor: “Irak, Suriye, Libya, daha birçok ülkeye asker gönderdik geçmişten bugüne kadar. Gönderdiğimiz her yerde onlarca askerimiz şehit oldu. Onlarca asker yaralandı. Oralarda milyarlarca paralar harcandı. Oralarda aktardığı paralarla ülke kötü bir konuma geldi. Bu sırada olan biz gariban vatandaşa oluyor. Yüklüyorlar bizim sırtımıza vergileri. Kendileri ve yandaşları da daha zengin oldu. Onların çocukları ölmüyor. Yıllardır bu ülkede hep gariban vatandaş eziliyor. Vatandaşın çıkarına hiçbir şey olmuyor. Yanı başımızda komşu ülkelerimizden bir tane dost ülke kalmadı. Bu zihniyetle devam ederse bu ülkenin başındakiler, daha da kötü duruma geleceğiz"

Aslında ülkemizin emperyalist politikalara yedeklendiğini söyleyebiliriz. AKP hükümetinin aslında yayılmacı politikalarıyla Ortadoğu’da güç olma hayaliyle yaşadığı aşikardır. Bunun için buradan tekrar işçi kardeşlerime sesleniyorum. AKP hükümetinin bu Ortadoğu’da güç olmak için yürüttüğü politikalar emperyalizme yedeklenmekten başka bir şey değildir. Biz işçilere daha fazla sömürü, yoksulluk, ölüm demektir AKP’nin bu politikaları. İşçiler olarak emperyalizmin kirli oyunlarına gelmeyelim.

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