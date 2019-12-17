İstanbul Ulaşım Çalıştayı’nda öne çıkan soru: Atatürk Havalimanı neden kapalı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 'İstanbul Ulaşımını Konuşuyor’ sloganı ile gerçekleştirilen Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanının neden kapalı olduğunun tartışmaya açılması gerektiğini söyleyerek "Bu tartışma birilerinin canını sıkacak ama umurumuzda değil. Biz 16 milyonu düşünmek zorundayız" dedi. Prof. Dr. Haluk Gerçek ise, Atatürk Havalimanının kapatılması sonrası yaşanan ekonomik kayıpları sıraladı. Atatürk Havalimanının bulunduğu bölge nedeniyle olası bir İstanbul depremi sonrası lojistik destek için kritik önemde olduğunun altını çizdi ve bir kez daha "Neden kapalı?" diye sordu.

ULAŞIM KONGRESİ 2 GÜN SÜRECEK

İstanbul’un ulaşımla ilgili tüm sorunların tartışılacağı Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi kapsamında deniz ulaşımı, kara yolları, bisiklet ulaşımı, raylı sistemler gibi başlıklarda akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve İBB'nin ilgili birimleri tarafından toplamda 10 oturumda sunumlar gerçekleştirilecek.

İMAMOĞLU İSTANBUL ULAŞIM STRATEJİSİNİN 6 HEDEFİNİ AÇIKLADI

Kongrenin açılış konuşmasını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentle ve ulaşım sorunuyla ilgili veriler paylaştı: “165’e 45 kilometrelik alanda günlük yolculuk sayısı, 2018 yılı itibariyle 31 milyon 700 bindir. 2023 yılında günlük yolculuk sayısının daha da artarak, 36 milyon 800 bine ulaşması bekleniyor. İstanbul’un bir yakasından ötekine toplam geçiş yolculuğu sayısı, 2000 yılında 962 bindi. 2018 yılı itibariyle bu sayı 2 milyon 150 bin geçişe ulaştı. 2023 yılında ise toplam yaka geçiş yolculuğu sayısının 3 milyon 900 bini bulacağı ön görülüyor."

“İstanbul Ulaşım Stratejisi”nin başlıca 6 temel amaç ve hedefi olduğu belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Öncelikle, sürdürülebilir hareketlilik kapsamında kentsel ulaşımı geliştirmeyi hedefliyoruz. İkinci olarak, toplu taşımada entegrasyonu, erişilebilirliği ve kaliteyi artırmayı amaçlıyoruz. Üçüncü olarak, raylı sistem ağını ve toplu ulaşım içerisindeki payını mutlaka artıracağız. Dördüncü olarak, denizyolu taşımacılığının kapasitesini ve toplu ulaşım içindeki payını artıracağız. Beşinci olarak, akıllı ulaşım sistemlerini ve ulaşım altyapı uygulamalarını artırarak, trafiğin etkin yönetilmesini sağlayacağız. Son olarak, karayolu sistemleri altyapısını güçlendireceğiz ve sürdürülebilir kılmayı sağlayacağız.”

"BİRİLERİNİN CANINI SIKMASI UMURUMUZDA DEĞİL"

Atatürk Havalimanı’nın da bu önemli kaynaklardan biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Atatürk Havalimanı’nın kapatılması konusunun, mutlaka yeniden ele alınması gerektiğinin, yeniden tartışılması ve altının çizilmesini istiyoruz. Bu tartışmanın, birilerinin canını sıkması veya üzmesi hiç umurumuzda değil. 16 milyon insan adına, bizim bu konuda tartışmak, konuşmak, herkesin fikrini alabilmek en doğal hakkımız ve bunu sonuna kadar alırız. Neyi, niçin kapatıyoruz? Yarınlarda bunun negatif ve pozitif etkisi neyi getirecek, neyi götürecek?” diye konuştu.

PROF. GERÇEK: ATATÜRK HAVALİMANI NEDEN KAPALI?

Ardından söz alan Prof. Dr. Haluk Gerçek ulaşım sistemini değiştirecek çok büyük proje kararlarının kente sorulmadan alınamayacağını ancak Türkiye'de, böyle olmadığının altını çizdi. Gerçek, "Yapılan planlara aykırı olmasına rağmen yeni planlar yapıldı ve kimseye sorulmadı" dedi.

Atatürk Havaalanına ilişkin "Neden kapatıldı ve neden kapatılmamalıydı" sorularını gündeme getiren Gerçek "Atatürk Havalimanı kapatılmadan önce dünyada en çok yolcu taşıyan 17. havalimanıydı. Frankfurt havaalanının genişletilmesini Almanlar 6 yıl tartışıp karara vardı. Bizde ise dünyada 17. sırada olan işlevsel Atatürk Havalimanı hiç tartışılmadan, bir kişinin kararıyla kapatılıyor. Atatürk Havalimanının kapatılmasının ekonomik kayıplarını da sıralayalım. 8.4 milyon avroluk bir ekonomik kayıp var. Ayrıca diğer ticari işletmelerinin kayıpları da var. Açık olsaydı buralarda istihdamın 15 bin kişi olacağı tahmin ediliyor. Burada da ciddi bir kayıp olduğunu düşünürsek neden kapatıldı sorusunu bir kez daha sormamız gerekir" diye konuştu.

"DEPREM SONRASI LOJİSTİK DESTEK İÇİN KRİTİK ÖNEMDE"

Aynı anda 3 havalimanının açık olmasında uçuş güvenliği tehdidi bulunduğu iddialarına ilişkin de konuşan Gerçek, "Yapılan araştırmalar bunun böyle olmadığını gösteriyor. Üstelik burası deprem sonrası lojistik desteğin sağlanması açısından en uygun noktadır. Yani depremin en çok etkileyeceği noktalara yakınlığını da düşündüğümüzde bütün desteklerin buradan yapılması hayati önemdedir" diye konuştu.

Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanını göçmen kuşlarla çarpışma riski, sis ve rüzgar açısından da karşılaştıran Gerçek, "İstanbul Havalimanında göçmen kuşlarla çarpışma riski Atatürk Havalimanının üç katı. İstanbul Havalimanının bulunduğu bölge sis açısından en yoğun bölge. Yine bu bölge yoğun rüzgar aldığı için bu uçakların iniş yolarını uzatmakta ve pistten çıkma riski doğurmaktadır. Sis, rüzgar ve göçmen kuşlar gibi riskleri düşündüğümüzde bir başka havaalanının açık olması bu açıdan da çok önemlidir" diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

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