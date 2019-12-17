Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 17 milyar lirayı aşması bekleniyor

TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumlarının bütçesi ile 2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifi görüşüldü. Cumhurbaşkanlığı bütçesi 2020 yılında 3 milyar 152 milyon lira olarak öngörülürken, 2.1 milyar lira olarak öngörülen 2019 yılı bütçesi delinerek, yapılan harcama şimdiden 3.5 milyarı aştı.

Genel Kurul, Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurulda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığının bütçeleri ele alındı.

17 MİLYAR LİRAYI AŞMASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanlığına 2020 yılı için 3 milyar 152 milyon 937 bin lira ödenek tahsis edildi. Genel Kurulda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı bütçesini değerlendiren CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, 3.1 milyar liralık rakamı ‘mahcup bir ifade’ olarak değerlendirdi. Hiçbir bütçenin tutturulmadığını ifade eden Bingöl, örtülü ödenek ve Maliye Bakanlığı yedek bütçesini hatırlattı.

Bingöl, “Geçtiğimiz yıllarda örtülü ödenek Başbakanlığa aitti. 2003 yılında AKP, yaptığı ilk bütçede örtülü ödeneğe 98 milyon lira para koydu. 2018 bütçesinde ise 1.7 milyar lira örtülü ödenek parası kullanılmış. 2020’de Cumhurbaşkanlığı bütçesi ikiye katlanmış. 3.1 milyar liralık bütçenin yanında 5.7 milyar lira örtülü ödenek var. Bir de Maliye Bakanlığına ait olan yedek bütçe var. Bu da 2020 yılı rakamlarıyla 8 milyar liranın üstünde. 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı 17 milyar liranın üzerinde harcama yapacak. Ama ucu açık. 2019’daki gibi kayıtlara geçecek, 2020’de göreceğiz ki bütçeyi 5 milyar lira daha aşmış” dedi.

ERDOĞAN, SEZER VE GÜL’Ü KATLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı bütçe, önceki Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül’ü katladı. Buna göre; 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 8 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde 190 milyon lira harcadı. Sezer’in 1 yılda harcadığı bütçe ortalama 25 milyon lira. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde Cumhurbaşkanlığı harcamaları katlandı. Gül, 7 yılda 746 milyon lira harcadı. Gül döneminde yılda ortalama 106 milyon lira harcama yapıldı. 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en çok harcama yapan Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan’ın yalnızca 2018 yılında 1 milyar 648 milyon lira harcama yaptı. Erdoğan’ın 2018 yılı için aylık harcaması 137 milyon lira oldu.

140 milyar TL açık vermesi öngörülen 2020 yılı bütçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 milyar TL ek borçlanma yetkisi verilmişti. (İstanbul/EVRENSEL)

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