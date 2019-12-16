Rekabet Kurumunun cezalandırdığı Google, Türkiye için uygulama desteğini kesiyor

Rekabet Kurumu haksız rekabet gerkçesiyle 93 milyon lira ceza kestiği Google, anlaşma sağlanamaması durumunda Türkiye’de yeni çıkacak Android cihazlara, kendi uygulamaları için lisans vermeyeceğini duyurdu. Bu, Türkiye’de yeni cihaz modellerinin, YouTube, Gmail, Haritalar gibi Google uygulamarı yüklenmeden piyasaya sürüleceği anlamına geliyor.

REKABET KURUMUNUN KARARI

Rekabet Kurumu, Google’a kestiği cezanın gerekçesine ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

“Google ekonomik bütünlüğünün, cihaz üreticileri ile imzaladığı; Mobil Uygulama Dağıtım Sözleşmelerinde yer alan Google aramanın sözleşme ile belirtilen noktalarda varsayılan olarak atanmasına ve Google arama parçacığının ana ekranda konumlandırılmasına; Google Webview bileşeninin ilgili işlev için varsayılan ve tek bileşen olarak atanmasına yönelik uygulamaları ile Gelir Paylaşımı Sözleşmelerinde yer verilen ve Google aramanın cihazlarda münhasıran yüklenmesini temin eden hükümler yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine oybirliği ile karar verilmiştir.”

GOOGLE PLAY, GMAİL, YOUTUBE…

Google, 7 Kasım’daki kararın ardından Türkiye’deki iş ortakları, telefon üreticileri ve telefon satışı yapan GSM operatörlerine bir mektup gönderdi ve 12 Aralık'tan sonra Türkiye’de çıkacak Android akıllı telefonlara program lisansı vermeyeceğini duyurdu. Mektuba göre Google Search, Google Play, YouTube, Gmail gibi Google uygulamaları, Türkiye’de satılan android telefonlarda yüklü gelmeyecek.

MEVCUT TELEFONLAR ETKİLENMEYECEK

Şu an piyasaada bulunan ya da önceden satın alınan cihazlar karardan etkilenmeyecek. Uygulama, 12 Aralık tarihinden sonra yeni çıkacak cihazları kapsıyor.

GOOGLE'IN SON TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Google'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Rekabet Kurumu ile üç yıldan fazla süre çalıştıktan sonra Ağustos ayında yine Rekabet Kurumu’nca alınan bir karar üzerine, Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda bazı değişikliklere gittik. Bu değişiklikler arasında, iş ortaklarımıza cihazları üzerinde Google’ın gelir üreten uygulamalarının önceden yüklenmesi konusunda sunduğumuz esnekliği çok daha yüksek bir seviyeye taşımak da yer alıyordu. Ancak, Kasım ayında Rekabet Kurumu bu değişikliklerin yeterince uygun olmadığı ve Türkiye’de bu anlaşmalarla faaliyet gösteremeyeceğimiz yönünde kanaat bildirdi.

Google olarak bu konunun olabildiğince hızlı şekilde çözümü için Rekabet Kurumu ile birlikte çalışmayı sürdürüyoruz. Bu çerçevede, Türkiye’de hızlı şekilde kanunlarla uyumlu biçimde çalışmak bizim için büyük önem taşıdığından, iş ortaklarımızla temasa geçerek kendilerini Türkiye’de yeni çıkacak Android cihaz modellerini onaylamayı durdurmak zorunda olduğumuz doğrultusunda bilgilendirdik.

Bu, Türkiye’de yeni cihaz modellerinin Google servisleri ile pazara sunulamayacağı anlamına geliyor. Halihazırda mevcut modellerin satışı ve çalışması ise normal şekilde devam edecek. Mevcut cihazlar ve uygulamalar da normal biçimde çalışmaya ve güncellemeler almaya devam edecek. Google’ın diğer ürünleri ve servisleri ise durumdan etkilenmeyecek.

Bu durumun Türkiye’deki kullanıcılar, üreticiler, uygulama geliştiriciler ve operatörler için getirdiği zorlukları anlıyor, bu sebeple Rekabet Kurumu ile birlikte çalışarak konuyu en kısa sürede çözüme kavuşturabilmeyi umuyoruz." (HABER MERKEZİ)

Rekabet Kurumundan Google'a haksız rekabet soruşturması

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