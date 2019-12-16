16 Aralık 2019 15:37

Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseliyor: Türkiye SİHA da mı kaldıracak?

İngiliz Times gazetesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arayan gemilerine yardımcı olmak için Kuzey Kıbrıs’tan silahlı insansız hava araçları kaldırılacağını yazdı.

Silahlı insansız hava araçları SİHA

Fotoğraf: DHA

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    İngiliz Times gazetesi, Ankara’nın Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arayan gemilerine yardımcı olmak için Kuzey Kıbrıs’tan silahlı insansız hava araçları (SİHA) kaldırılacağını yazdı. Anthee Carasasva imzalı, Atina mahreçli haberin başlığı, “Türkler, tartışmalı Akdeniz sondajını silahlı insansız hava araçlarıyla koruyor” oldu.

    Haberde, “Türkiye’nin insansız hava araçlarını (SİHA) en çok kullanan ülkelerden biri olduğu ve SİHA’ların Suriye’de Kürtlerin öncülüğündeki güçlere karşı düzenlenen operasyonlarda da kullanıldığı” belirtiliyor.

    Ancak Demirören Haber Ajansındaki (DHA) haberde, Kıbrıs’tan kaç SİHA’nın kaldırılacağının net olmadığı belirtiliyor.

    Times bu hamlenin, Ankara’nın Avrupa Birliği ve komşu ülkelerle Akdeniz’deki enerji kaynakları yüzünden zaten gergin olan ilişkileri, daha da gereceğini ifade ediyor.

    Ayrıca, Türkiye’den kalkan ilk insansız hava aracı Geçitkale Havaalanı’na iniş yaptı. KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü aldığı kararla, Geçitkale Havaalanı’nın insansız hava araçları ve faaliyetlerinde kullanılması konusunda onay vermişti.

    DOĞU AKDENİZ’DE DOĞAL GAZ GERİLİMİ

    Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz sahalarının arama ve sondaj ruhsatlarını, çeşitli ülkelerle imzaladığı anlaşmaları da dikkate alarak, uluslararası enerji şirketlerine vermişti.

    Türkiye ise bu anlaşmaların Kıbrıs Türkleri ve Türkiye’nin haklarını çiğnediği gerekçesiyle konuyu Birleşmiş Milletlere (BM) taşıdı ve kendi münhasır ekonomik bölge haritalarını BM nezdinde onaylattı.

    Aynı zamanda uluslararası toplumun tanımadığı Kuzey Kıbrıs’la anlaşma imzalayarak bazı sahalarda çalışmak üzere kendi sondaj gemilerini bölgeye gönderdi. Bu gemilere eşlik eden savaş gemileri de var.

    LİBYA İLE ANLAŞMA

    Türkiye ile Libya’nın uluslararası toplumca tanınmış hükümeti arasında güvenlik ve askeri iş birliği alanlarını kapsayan ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ 27 Kasım’da imzalanmıştı. Libya’nın Atina büyükelçisini sınır dışı etme kararı alan ve ‘Pontus soykırımınının gündeme getirileceğini’ açıklayan Yunanistan ise bu anlaşmaya ‘hukuksuz olduğu’ gerekçesiyle tepki gösteriyor.

    Libya ile yapılan anlaşmaya Yunanistan ve Güney Kıbrıs teknik ve hukuki açılardan karşı çıkarken, Mısır, İsrail, ABD ve Rusya gibi ülkeler siyasi açıdan itirazlarını dile getiriyorlar.

    Yunanistan, Türkiye-Libya anlaşmasının 1982 tarihli Uluslararası Deniz Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu, bölgede yer alan Girit, Rodos, Kerpe ve Meis adalarının deniz yetki alanlarını ve dolayısıyla egemenlik haklarının göz ardı edildiğini kaydediyor.

    ABD, AB VE RUSYA DA TEPKİLİ

    Türkiye-Libya anlaşmasına ABD ve Rusya gibi ülkeler de tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanlığından 3 Aralık’ta yapılan açıklama, iki kıyıdaş ülkenin anlaşmasını yararsız ve provokatif olarak değerlendirirken, gerginliği artırabileceği uyarısını da yaptı.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümetini daha ileri adımlar atma konusunda uyarırken, bu anlaşmanın Libya’daki durumu da daha sıkıntıya sokacağı uyarısında bulundu. Rusya da ABD gibi Halife Hafter güçlerini destekliyor.

    Türkiye, General Hafter’e bağlı silahlı güçlere karşı savaşan Libya silahlı kuvvetlerine destek veriyor. 2012’deki anlaşma da Trablus’ta Muammer Kaddafi yönetiminin devrilmesinden sonra kurulan geçici hükümetle imzalanmıştı. Hafter ise, “Terörizme destek verdiği” gerekçesiyle Türkiye ve Katar’ı düşman ilan etti. (DIŞ HABERLER)

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