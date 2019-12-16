İki torununa cinsel istismarda bulunan sanık hakkında savcıdan ceza istemi

Hatay’da dedelerinin cinsel istismarına maruz bırakılan 14 ve 15 yaşlarındaki iki kardeşin ikinci duruşmasında iddia makamı “Çocuğun yakını tarafından nitelikli cinsel istismarı” suçundan sanığın cezalandırılmasını istedi.

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yaşayan 14 ve 15 yaşlarındaki iki torununa cinsel istismarda bulunmaktan hakkında dava açılan C.Ö.’nün (74) ikinci duruşması İskenderun 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık C.Ö, mağdurların annesi, tanıklar ve müştekiler ile üç tarafın vekilleri katıldı.

Tanıklar, mağdurların annelerinin sanığa iftira attığı iddiasında bulunup sanığın suçsuz olduğunu ileri sürdü. Sanığın avukatı, çocukların yönlendirilmeye açık olduğunun Adli Tıp raporunda da belirtildiğini ve çocukların anneleri tarafından yönlendirildiğini iddia etti. Kadın derneklerinin suçsuz olan müvekkilini hedef alarak linç kampanyası yürüttüğünü savunan avukat, bu kampanyayla mahkemenin baskı altına alındığını ve mahkemenin bu baskı altında hareket ettiğini iddia ederek müvekkilinin beraatına karar verilmesini talep etti.

Mağdurların Avukatı Mehtap Sert, sanığın üzerine atılı suçu işlediğini ve cezalandırılmasını gerektiğini belirterek, "Kırmızı Pazartesi’de herkes aslında bir cinayetin işleneceğini biliyordu. Ama toplumsal baskı dolasıyla hiç kimse bu cinayeti konuşmuyordu. Bu istismar vakası da tam onun gibi, herkes bu adamın istismar etmiş olabileceğini biliyor. Ancak toplumsal kriterlerden, etnik köken ve dini sebeplerden dolayı müvekkillerimizi baskı altına alıp şikayetten vazgeçirmeye çalışıyorlar. Ama Adli Tıp, raporunda net olarak çocukların vücudunda istismarın belirtilerinin olduğunu tespit etmiş. Bu nedenle sanığın hükümle birlikte tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.

SAVCI, SANIĞIN HER İKİ ÇOCUK İÇİN AYRI AYRI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

İddia makamı esasa ilişkin mütalaasını verdi. Savcı, C.Ö.’nin üzerine atılı “Çocuğun yakını tarafından nitelikli cinsel istismarı” suçunu işlediğinin delillerce mevcut olduğunu kaydederek, sanığın TCK 103/2, 103/3(c), 43/1 ve 53/1 maddeleri uyarınca her iki çocuk için ayrı ayrı cezalandırılması talep etti. Sanık avukatı iddia makamının esasa ilişkin mütalaasına karşın yazılı savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebini kabul ederek, duruşmayı 17 Ocak 2020'ye erteledi. (MA)

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