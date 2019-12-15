Kadınlar İzmir ve İstanbul’da #SuçluSensin diye haykırdı

25 Kasım’da Şili’de kadınların ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla hazırladığı ve tüm dünyaya yayılan dans performansı İzmir ve İstanbul’da da gerçekleştirildi.Şilili kadın örgütü Las Tesis’in 25 Kasım’da Şili Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı önünde düzenlediği danslı protesto dünyanın çeşitli kentlerine yayıldı. Fransa, İspanya ve çeşitli ülkelerde benzerleri yapılan danslı protestoya bugün İzmir ve İstanbul’dan kadınlar ses verdi.

İzmir Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir araya gelen kadınlar dasnlı protesto gerçekleştirdi. Gösteriye yüzlerce kadın katılırken, çevreden geçenler de kadınlara destek oldu.

Kadınlar dünyanın her yerinde direnen kadınlara selam göndererek, her alanda şiddete, tacize, tecavüze ve kadın cinayetlerine karşı direneceklerini dile getirdi.

Kadınlar sık sık “Gelsin baba, gelsin devlet, gelsin cop. İnadına isyan, inadına özgürlük” ve “Yaşasın kadın dayanışması” sloganları attı.

İstanbul'da kadınların danslı protestosu. | Fotoğraf: Evrensel

İstanbul’da da kadınlar Beşiktaş’ta bulunan Barbaros Hayrettinpaşa Meydanı’nda #LasTesis dansını gerçekleştirdi. dans gösterisi renkli görüntülere sahne olurken gösterinin bitmesinin ardından kadınlar Kürtçe şarkılarla halay çekti. Kadınlar sık sık “Kadın cinayetleri politiktir”, “Yaşasın kadın dayanışması” sloganları attı. Eylem alkışların ve zılgıtların ardından son buldu.

(HABER MERKEZİ)

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