“Kadınları değil, kadın cinayetlerini durdurun”

Türkiye Barolar Birliği, barolar ve Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) tarafından yapılan ortak basın açıklamasında İstanbul’da Kadıköy’de kadınlara yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini protesto eden danslı protestoya yönelik saldırıyı kınandı.

Açıklamada, “Ülkemizde kadın cinayetlerinin hızla arttığı bir dönemde, son olarak birkaç gün önce tanımadığı bir cezaevi firarisi tarafından öldürülen Ceren Özdemir’in katledilmesinin üzüntüsünü ve dehşetini yaşadığımız bir süreçte, kadına karşı şiddeti protesto etmek amacıyla, kadınlar tarafından İstanbul’da yapılan barışçıl bir gösteriye güvenlik güçlerince yapılan müdahaleyi kınıyoruz” denildi.

Tüm dünyada kadına karşı şiddetin simgesi haline gelen bir dans gösterisinin, polis tarafından şiddet kullanılarak dağıtılması ve göstericilerin ters kelepçe takılarak gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi; “Kadına yönelen şiddeti önlemek, devletimizin yükümlülüğüdür. Bu doğrultuda, dayanışma gösterilmesi gereken kadınlara, kolluk güçlerinin ve talimat verenlerin uygulamış olduğu şiddeti kınıyor, gözaltına alınanların hemen salıverilmesini talep ediyoruz. Türkiye Barolar Birliği, Barolar ve TÜBAKKOM olarak, kadına karşı şiddetin önlenmesi için haklı taleplerimizi dile getiriyor, mücadelemizi yılmadan sürdüreceğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşıyoruz.”

Türkiye Barolar Birliği, Adana Barosu, Adıyaman Barosu, Afyon Barosu, Ağrı Barosu, Aksaray Barosu, Amasya Barosu, Ankara Barosu, Antalya Barosu, Ardahan Barosu, Artvin Barosu, Aydın Barosu, Balıkesir Barosu, Bartın Barosu, Batman Barosu, Bilecik Barosu, Bingöl Barosu, Bitlis Barosu, Bolu Barosu, Burdur Barosu, Bursa Barosu, Çanakkale Barosu, Çankırı Barosu, Çorum Barosu, Denizli Barosu, Diyarbakır Barosu, Düzce Barosu, Edirne Barosu, Elâzığ Barosu, Erzincan Barosu, Erzurum Barosu, Eskişehir Barosu, Gaziantep Barosu, Giresun Barosu, Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu, Hakkâri Barosu, Hatay Barosu, Iğdır Barosu, Isparta Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu, Kahramanmaraş Barosu, Karabük Barosu, Karaman Barosu, Kars Barosu, Kastamonu Barosu, Kayseri Barosu, Kırıkkale Barosu, Kırklareli Barosu, Kırşehir Barosu, Kilis Barosu, Kocaeli Barosu, Konya Barosu, Kütahya Barosu, Malatya Barosu, Manisa Barosu, Mardin Barosu, Mersin Barosu, Muğla Barosu, Muş Barosu, Nevşehir Barosu, Niğde Barosu, Ordu Barosu, Osmaniye Barosu, Rize Barosu, Sakarya Barosu, Samsun Barosu, Siirt Barosu, Sinop Barosu, Sivas Barosu, Şanlıurfa Barosu, Şırnak Barosu, Tekirdağ Barosu, Tokat Barosu, Trabzon Barosu, Tunceli Barosu, Uşak Barosu, Van Barosu, Yalova Barosu, Yozgat Barosu, Zonguldak Barosu, TÜBAKKOM (Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu) (HABER MERKEZİ)

Kadınların tüm dünyaya yayılan danslı protestosuna İstanbul’da gözaltı