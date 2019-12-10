Kadıköy'de gözaltına alınan kadınlar: Bir tek Türkiye'de mi yasak?

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Şilili kadınların kadın cinayetleri, cinsel saldırı ve istismarlara karşı başlattığı #LasTesis adlı dansı gerçekleştirdikleri için 6 kadın “toplantı ve yürüyüş kanunlarına muhalefet, cumhurbaşkanına hakaret ve devlet kurumlarını aşağılama” suçlamaları gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 6 kadın dün çıkarıldıkları İstanbul Anadolu Adliyesi’nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kadınlar, “Bütün dünyada yapılan dansa neden sadece Türkiye’de müdahale oluyor?” diye sordu

"YETKİLİLER İTİRAF EDİYOR"

Gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kadınlar MA'ya konuştu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) Genel Sekreteri Fidan Ataselim, dünyada kadınların yaşadığı sorunların aynı olduğunu belirterek, kadın cinayetlerinin, tecavüzlerin, saldırıların giderek arttığını vurguladı. LasTesis şarkısının İspanyolca bir şarkı olduğunu belirten Ataselim, “Şarkıda yer alan sözler kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz olaylarını içeriyordu. Türkiye'de kadınların hayatta kalmasını sağlayacak 6284 sayılı koruma kanunu, İstanbul Sözleşmesi var. Bu sözleşme Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu bir sözleşmedir. Bunlar etkin uygulanmıyor. Bunların etkin uygulanmadığını şu anda mevcut bakanlar da itiraf ediyor” dedi.

Fotoğraf: MA

"GÖZALTI GEREKÇESİNE SADECE GÜLÜYORUM"

“Bakanlar bunu söylediğinde suç olmuyor da yıllardır bunu söyleyen kadınlar bunu tekrar söylemek istediğinde mi suç oluyor” diye soran Ataselim, “O açıdan bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bizim üzerimize atılan suçları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Adli kontrolle serbest bırakıldık. Yani haftada bir gün gidip imza vereceğiz. Çünkü şüpheliymişiz. Bu bir rezillik, saçmalık ve buna sadece gülüyorum. Buralarda o kadar büyük açıklar var ki. Bizim imza vermeye gideceğimiz karakollara o katillerin elleri kelepçeli bile olmadan oralar girip çıktıklarını görüyoruz” diye konuştu.

"ÖLDÜRÜLEN HER KADIN İÇİN SESİMİZ DAHA GÜR ÇIKACAK"

Kadın cinayetlerine karşı bütün dünya kadınlarıyla beraber mücadele ettiklerini dile getiren Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) üyesi Ayşen Ece Kavas, bunun için Kadıköy’de bir araya geldiklerini söyledi. Dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmayan şeyin Türkiye’de yaşandığını ifade eden Kavas, “Hatta Ankara’da olmayan şey İstanbul’da oldu. Biz Kadıköy’de zaten performansımızı gerçekleştirmiştik. Polis bize bunun yasaklı olduğunu söyledi. Ancak biz kadın cinayetlerine karşı verilen mücadeleye engel olunamayacağını ifade ettik. Polis bu sırada müdahalede bulunarak bizi gözaltına aldı. Bizler her zaman söylediğimiz şeyleri yine söyleyeceğiz ve kadınlarla birlikte mücadeleye devam edeceğiz” diye belirtti.

"MÜDAHALELER BİZİ DURDURAMAYACAK"

Gözaltılar konusunda herhangi bir fikrinin olmadığını dile getiren Yaprak Okatalı da şunları ifade etti: “İçişleri Bakanı açıklamasında bütün kadınların arkasında olduğunu ve kadına yönelik şiddeti durduracaklarına ilişkin açıklamaları vardı. Ama orada çok sert bir polis müdahalesi ile karşı karşıya kaldık. Yılmayacağız. Müdahaleler bizi durduramaz. Her öldürülen kadın için sesimiz daha gür çıkacak. Bunların yapılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun için bize en ağır cezaları da verebilirler. Yeter ki bir kadın daha katledilmesin.”

"HESABINI VERECEKLER"

Türkiye’de genç, yaşlı, çoluk, çocuk demeden bütün kesimlerin Pazar günü Kadıköy’de bir araya geldiğini dile getiren KCDP üyesi Sevda Yeniköylü, gerçekleştirdikleri LasTesis performansının büyük bir ilgi gördüğünü belirtti. Yeniköylü, “Bütün dünyada bu performans hiçbir şekilde sorun yaşamadan yapılabildi. ‘Türkiye’de neden böyle oldu?’ sorusu geliyor. Bu soruya cevap vermek tüm yetkililerin sorumluluğunda. Bunun hesabının verecekler” şeklinde konuştu. (HABER MERKEZİ)

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