İzmir'de “kent suçu” ilan edilen gökdelen projesinin iptali gündemde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak’ta planlanan gökdelen projesinin ruhsatının iptali hakkında gerekli çalışmaları başlatma kararı aldı. Soyer projenin iptali için Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile de görüşme yaptı.

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu projeyi kent suçu olarak ilan etmiş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Denetim Daire Başkanlığı ve Konak Belediyesinden ruhsatın iptal edilmesini talep etmişti.

Soyer, gökdelen ruhsatının hukuki zeminini oluşturan 1/1000’lik Uygulama İmar Planının iptal edilmek üzere ivedilikle Konak Belediyesi Meclis gündemine alınmasını talep etti. Tunç Soyer, Konak Belediyesi Meclisinin ilgili planı iptal etmesi halinde İzmir Büyükşehir Meclisini olağanüstü toplanmaya çağırarak bu kararın onanması teklifinde bulunacağını açıkladı.

Planın iptal edilmesi halinde, yeni bir gökdelen projesinin daha oluşmasını engellemek amacıyla Planlı Alanları İmar Yönetmeliğinin 66. maddesi kapsamında Konak Belediyesi ile eş güdüm içerisinde bir Mimari Estetik Komisyonu oluşturulacak. Kurulun, gökdelen projelerinin Kadifekale başta olmak üzere İzmir’in siluetine olan etkisini değerlendirmesi ve benzer inşaatların bir daha oluşamayacak şekilde bir teknik değerlendirme yapması bekleniyor. (HABER MERKEZİ)

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