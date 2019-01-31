İzmir'in kent merkezine yeni bir hançer daha: Zorlu Konak

Metehan UD

İzmir

İnşaat sektörünün hedefindeki İzmir'e yeni bir gökdelen daha yolda. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak 1. Etap İmar Planlarının getirdiği sınırsız yükseklik iznini fırsata çevirmeye çalışan şirketler gözlerini kent merkezine dikti. Son olarak Zorlu Holding Konak Pasaport'taki arsasına gökdelen inşa edebilmek için ruhsat izni başvurusunda bulundu. Proje, ruhsat kesinleşmeden Zorlu Gayrimenkul'un sitesinde de yerini aldı.

Zorlu Konak isminin verileceği gökdelenin 60 katlı olması planlanıyor. Proje alanının yakınlarında kalan Hilton İzmir Oteli ise 35 katlı ve 142 metre yüksekliğinde. Kadifekale'nin rakımı ise 186 metre. Zorlu Konak'ın 250 metre civarında olması bekleniyor. Projenin hayata geçirilmesi durumunda kent silueti bir kez daha bozulmuş olacak.

Parselde, bir süredir kapalı olan Passtel Alışveriş Merkezi ve tütün depoları bulunurken etrafında da tescilli yapılar var.

Başvurunun 31 Mart'taki yerel seçimlere kısa bir süre kala yapılmış olması ise dikkat çekiyor.

Zorlu Holding daha önce de gökdelen dikebilmek için girişimlerde bulunmuş ancak plan iptalleriyle başarısız olmuştu.

PLANLAR ÜÇ KEZ İPTAL EDİLDİ

Alsancak Limanı ile Konak Pier arasında kalan bölge ile Kahramanlar’daki toplamda 206 hektarlık alanı kapsayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak 1. Etap 1/5000’lik Nazım İmar Planları, TMMOB'a bağlı odaların açmış olduğu davalarla üç kez mahkeme tarafından iptal edildi.

2015 yılında askıya çıkan imar planları mahkeme tarafından trafik yoğunluğu, alt yapı, yüksek yapılaşma ve kamusal kullanım alanlarındaki düşüş gibi gerekçelerle iptal edilmişti.

Son olarak 2018 yılında askıya çıkan planlar bir kez daha onaylanırken planlar yine yargıya taşındı.

3 BİN METREKAREYE SINIRSIZ YÜKSEKLİK

Büyükşehirin planları 3 bin metrekarenin üstündeki parsellere sınırsız yükseklik izni getiriyor. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesinin hali hazırda bir Yüksek Yapılar Yönetmeliği olmadığı için kent siluetini korumaya yönelik bir yükseklik sınırlaması da bulunmuyor.

Şehir Plancıları Odası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden, yüksek yapılara dair standartların belirlenmesini istedi ancak sonuç alamadı.

Planlar, Zorlu Holding ile Folkart gibi şirketlere ait pek çok parsele sınırsız yükseklik izni veriyor.

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