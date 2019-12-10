10 Aralık 2019 09:22

ŞPO İzmir Şube: Bu proje kent suçlarından biridir

İzmir Konak’ta inşa edilmek istenen gökdelen projesiyle ilgili açıklama yapan Şehir Plancıları Odası, kent suçu olarak tanımladığı projenin durdurulmasını istedi.

Fotoğraf: Pixabay

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    250 metre yükseklik planıyla İzmir’de tartışma yaratan “Zorlu Konak” gökdelen projesine ilişkin Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Bu proje TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak geçtiğimiz ay ilan ettiğimiz ‘kent suçlarından’ biridir ve hayata geçirilmemelidir” dedi.

    Bahsi geçen proje, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2007 tarihindeki kararı ile uygun görülen ve onanan, ŞPO tarafından açılan dava sonucunda İzmir 2. İdare Mahkemesinin 02.10.2009 tarihli kararıyla iptal edilmişti.

    Davanın içeriğine ilişkin bilgilere de yer vrilen açıklamada, “1/5000 nazım imar planının yürütmesinin durdurulmasından dolayı bu parsellerde uygulama yapılamayacağı belirtilmiştir. Ancak 999 ada 81 parselin de yer aldığı 1/5000 Nazım İmar Planı’nın iptal olduğu 02.10.2009 tarihinden bugüne 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üst ölçekli plana uyumsuzluk nedeniyle hiç değiştirilmemiştir. Buna rağmen, 10.11.2008 tarihli uygulama imar planına dayanarak Aralık 2018’de bahsi geçen projeye ilişkin yapı ruhsat belgesi düzenlenmiştir” denildi.

    ‘MEVZUATA AYKIRI RUHSAT VERİLMİŞTİR’

    Üzerinden geçen 9 yıla rağmen nazım imar planı davasının sürdüğü belirtilen açıklamada, “Yürürlükte olan nazım imar planına ilişkin davamız sürmekte olup, 10.11.2008 onaylı uygulama imar planının kullanım kararının TM (Ticaret Seçenekli Konut) olması nedeniyle üst ölçekli plan ile uyumsuz olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Aralık 2018’de verilen yapı ruhsatının neye istinaden verildiği anlaşılmamaktadır. 02.10.2009’dan bugüne 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın uyumlu hale getirilmesi yönünde ne Konak Belediyesi ne de İzmir Büyükşehir Belediyesince bir adım atılmadığı gibi, plan uyumsuzluğu olmasına rağmen mevzuata aykırı bir şekilde ruhsat verilmiştir” denildi.

    ‘KONAK BELEDİYESİ GEREKLİ İŞLEMLERİ İVEDİLİKLE YAPMALI’

    Kadifekale’ye varan bir yüksekliğin konuşulduğu projeye ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in olumlu bakmasını da talihsiz bulduklarını ifade eden Şehir Plancıları Odası, “Bu proje TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak geçtiğimiz ay ilan ettiğimiz ‘kent suçlarından’ biridir ve hayata geçirilmemelidir. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ‘Projenin durdurulması konusunda yapılacak bir işlem olması durumunda projenin durdurulabileceği’ yönünde açıklamalar yapmakla birlikte hukuk birimlerinin bu konuyu araştırdığını belirtmiştir. İmar planlarındaki ölçekler arası uyumsuzluk, imar durumu ve ruhsatın verilmesine ilişkin daha önceden yapılmış mevzuata aykırı işlemler açık olup bu aykırılıklara istinaden Konak Belediyesi tarafından gerekli işlemlerin ivedilikle yapılmasını bekliyoruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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